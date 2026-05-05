Fotos muestran a estrellas luciendo moda inspirada en el arte en la Met Gala 2026

Las estrellas se reunieron el lunes para la Gala del Met 2026, interpretando el código de vestimenta “La moda es arte”, inspirado en la exposición de primavera del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte. “Arte del vestido” une unos 200 objetos de arte con 200 prendas para destacar la conexión entre la moda y el arte a través de los siglos.

Esta es una galería curada por editores de fotografía de AP.