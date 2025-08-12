Stay up to date with notifications from The Independent

Fotos del duelo por el senador colombiano Miguel Uribe, quien murió dos meses después de ser baleado

AP Noticias
Martes, 12 de agosto de 2025 00:01 EDT

Los colombianos rindieron homenaje a Miguel Uribe, de 39 años, un senador de la oposición y precandidato presidencial que falleció tras ser baleado en un mitin político hace dos meses.

Uribe recibió tres disparos mientras daba un discurso de campaña en Bogotá, y había estado en cuidados intensivos desde el ataque.

La esposa de Uribe, Claudia Tarazona, y el padre del senador, también llamado Miguel Uribe, estuvieron entre los asistentes mientras su ataúd era llevado a través del Congreso en Bogotá.

Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de fotos de AP.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

