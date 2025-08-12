Fotos del duelo por el senador colombiano Miguel Uribe, quien murió dos meses después de ser baleado

Los colombianos rindieron homenaje a Miguel Uribe, de 39 años, un senador de la oposición y precandidato presidencial que falleció tras ser baleado en un mitin político hace dos meses.

Uribe recibió tres disparos mientras daba un discurso de campaña en Bogotá, y había estado en cuidados intensivos desde el ataque.

La esposa de Uribe, Claudia Tarazona, y el padre del senador, también llamado Miguel Uribe, estuvieron entre los asistentes mientras su ataúd era llevado a través del Congreso en Bogotá.

