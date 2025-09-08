Stay up to date with notifications from The Independent

Fotos AP: Momentos destacados de los MTV VMA 2025

Associated Press
Lunes, 08 de septiembre de 2025 00:54 EDT

Los Premios MTV a los Videos Musicales (VMA por sus siglas en inglés) ofrecieron un espectáculo repleto de estrellas. Lady Gaga y Ariana Grande ganaron los máximos honores, hubo homenajes para Mariah Carey, Busta Rhymes y Ozzy Osbourne, y actuaciones de Sabrina Carpenter, Doja Cat y Tate McRae.

___

Esta es una galería de fotos curada por editores de AP.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

