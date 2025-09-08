Fotos AP: Momentos destacados de los MTV VMA 2025

Los Premios MTV a los Videos Musicales (VMA por sus siglas en inglés) ofrecieron un espectáculo repleto de estrellas. Lady Gaga y Ariana Grande ganaron los máximos honores, hubo homenajes para Mariah Carey, Busta Rhymes y Ozzy Osbourne, y actuaciones de Sabrina Carpenter, Doja Cat y Tate McRae.

Esta es una galería de fotos curada por editores de AP.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.