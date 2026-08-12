Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Fotos AP: Familias del Congo despiden a sus seres queridos mientras se acelera el brote de ébola

Más de 2.000 personas han muerto durante un brote de ébola en rápido crecimiento en la República Democrática del Congo, mientras los conflictos armados, el mal estado de los caminos, y los paros laborales obstaculizan la respuesta.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in