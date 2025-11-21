Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Fotogalería de Miss Universo desde Tailandia

Sakchai Lalit
Viernes, 21 de noviembre de 2025 01:53 EST

Los momentos destacados de la 74a edición de Miss Universo celebrada en Nonthaburi, Tailandia.

La mexicana Fátima Bosch fue coronada Miss Universo. Por su parte, Miss Tailandia, Praveenar Singh, fue elegida primera finalista, y Miss Venezuela, Stephany Adriana Abasali Nasser, segunda finalista. Miss Filipinas Ahtisa Manalo y Miss Costa de Marfil Olivia Yacé completaron el grupo de las primeras cinco finalistas.

__

Esta es una galería de fotos curada por editores de AP.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in