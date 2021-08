Toma Dean, la mujer de Florida que fue fotografiada acostada en el piso de una biblioteca en Jacksonville, mientras esperaba el tratamiento de covid, ha hablado sobre su experiencia.

"Estaba luchando por mi vida", dijo Dean a Inside Edition, después de luchar contra el coronavirus durante dos semanas.

Cuando contrajo el virus por primera vez, un médico de urgencias le dijo que un cóctel de anticuerpos llamado Regeneron era su mejor oportunidad para combatirlo. Fue a la biblioteca principal de la ciudad, que se había convertido en un centro de tratamiento del coronavirus, para recibir el tratamiento.

“Sabía que si no me acostaba en ese piso, no iba a llegar al tratamiento y esa era mi última oportunidad antes de que alguien posiblemente me pusiera en un ventilador”, dijo Dean.

La foto desesperada de Dean, tomada por otro paciente llamado Louie López, se volvió viral en las redes sociales, mostrando cuán grave es la situación actualmente en Florida. El estado ha sido apodado el “epicentro” de los casos de covid en los Estados Unidos con más casos de covid y muertes registradas recientemente que en cualquier otro punto de la pandemia.

El personal de la biblioteca eventualmente colocó a Dean en una silla de ruedas, explicó López a ABC News.

Dean no estaba vacunada cuando contrajo covid-19. "No te das cuenta de lo difícil que es respirar", le dijo a ABC News.

"Incluso podría decirles todas las cosas diferentes, cómo me he sentido y lo enfermo que he estado 12 horas antes de que se tomara la foto. Le estaba diciendo a mi familia: 'No puedo hacer esto más arriba'", dijo Dean.

Leer más: Demócratas apoyan plan de Biden en Afganistán a pesar de las críticas a la retirada

Ella le dijo a Inside Edition que se siente mejor después del tratamiento, pero durante la entrevista en video, estaba tosiendo y claramente mostraba dificultad para respirar. "Esta mañana me desperté y pensé, en realidad puedo caminar más de cinco pies sin gritar y decirle a mi familia que me estoy quedando sin aire".

Dean ha dicho que planea vacunarse lo antes posible.

El 23 de agosto, los casos se dispararon a 37 mil 685 y 297 muertes en Florida, según los datos de John Hopkins. Hay escasez de camas en la UCI mientras el estado lucha por controlar la contagiosa variante Delta.

Ha habido más de 3 millones de casos de coronavirus en Florida hasta la fecha y 42 mil 252 muertes como resultado de la enfermedad. Más del 52 por ciento del estado ha sido completamente vacunado.

The Independent se ha puesto en contacto con Toma Dean para obtener más comentarios.