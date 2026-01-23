Fiscales españoles archivan denuncia de agresión sexual contra Julio Iglesias

Fiscales españoles dijeron el viernes que archivarían una investigación inicial sobre acusaciones de agresión sexual por parte de Julio Iglesias en Bahamas y República Dominicana, tras concluir que la Audiencia Nacional de España carecía de jurisdicción para juzgar el asunto.

A principios de este mes, los fiscales españoles habían abierto una investigación para estudiar las acusaciones de que el cantante ganador del Grammy había agredido sexualmente a dos exempleadas en sus residencias en República Dominicana y Bahamas.

Iglesias negó estos señalamientos en redes sociales: “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Estas acusaciones son absolutamente falsas y me causan gran tristeza”.

Se envió un correo electrónico a un abogado de Florida, cuyo sitio web dice que Iglesias es uno de sus clientes, sin recibir respuesta de momento.

Iglesias, de 82 años, ha sido uno de los cantantes más exitosos del mundo en las décadas transcurridas desde su álbum debut de 1969, "Yo canto". Ha vendido más de 300 millones de discos en más de una decena de idiomas.

Después de comenzar su carrera en España, Iglesias ganó una inmensa popularidad en Estados Unidos y en el resto del mundo en las décadas de 1970 y 1980, en parte debido a duetos con artistas estadounidenses como Willie Nelson y Diana Ross.

Recibió un Grammy a la trayectoria en 2019 y en 1988 ganó un Grammy por mejor interpretación de pop latino por su álbum "Un hombre solo".

Es padre del astro pop Enrique Iglesias.