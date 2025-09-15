Final de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico será transmitido por Amazon Music al mundo

La última presentación de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico “No me quiero ir de aquí: Una Más” será transmitida en vivo por Amazon Music de manera gratuita a todo el mundo.

El concierto del sábado 20 septiembre estará disponible en la app de Amazon Music, el servicio de streaming Prime Video y en el canal de Amazon Music en Twitch. Además del concierto especial, Amazon Music ofrecerá a los fans acceso a contenido exclusivo, la preventa de un vinilo edición limitada de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” y la posibilidad de explorar “comPRa Local”, una nueva vitrina en Amazon.com dedicada a productos puertorriqueños, señaló la empresa en un comunicado.

La transmisión en vivo comienza a las 8:30 p.m. hora del Este (0030 GMT) desde el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan.

La celebración arrancará cuando Bad Bunny tome el control de Platino, la playlist latina de Amazon Music, para rendir homenaje al legado musical de Puerto Rico. El vinilo de edición limitada de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, que incluirá fotos especiales de la residencia, estará disponible para pre ordenar en todo el mundo a partir del 20 de septiembre, exclusivamente en la aplicación Amazon Music.

El concierto marca el inicio de una iniciativa de colaboración entre Amazon y Bad Bunny que abarca la educación, la ayuda para desastres y fortalecimiento cultural y económico en Puerto Rico.

Esta alianza multianual con Bad Bunny también se basa en las inversiones de Amazon en el desarrollo económico e infraestructura comunitaria de Puerto Rico.

Recientemente, la empresa inició la construcción de su primera estación de entregas de última milla en el Caribe, un proyecto con el que se busca crear empleos. Amazon también ha establecido relaciones con escuelas, hospitales y organizaciones comunitarias en toda la isla, señaló la empresa.