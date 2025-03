Fallece a los 75 años David Johansen, cantante de la influyente banda punk New York Dolls

David Johansen, el cantante y último miembro sobreviviente de la banda glam y protopunk New York Dolls, que más tarde se presentó como su alter ego Buster Poindexter, ha fallecido. Tenía 75 años.

Johansen murió el viernes en su hogar en la ciudad de Nueva York, según Rolling Stone, citando a un portavoz de la familia. Se reveló a principios de 2025 que tenía cáncer en etapa cuatro y un tumor cerebral.

Los New York Dolls fueron pioneros del punk y el estilo de la banda — cabello cardado, ropa de mujer y mucho maquillaje — inspiró el movimiento glam que se estableció en el heavy metal una década después en bandas como Faster Pussycat y Mötley Crüe.

“Cuando eres un artista, lo principal que quieres hacer es inspirar a la gente, así que si logras hacerlo, es bastante gratificante”, declaró Johansen al The Knoxville News-Sentinel en 2011.

Rolling Stone una vez llamó a los Dolls “los niños mutantes de la era del hidrógeno” y Vogue los describió como “los favoritos del estilo, duros engalanados con boas y tacones”.

“Los New York Dolls eran más que músicos; eran un fenómeno. Se inspiraron en el viejo rock ‘n’ roll, el blues de las grandes ciudades, las canciones de espectáculo, los Rolling Stones y los grupos de chicas, y eso fue solo para empezar”, escribió Bill Bentley en “Smithsonian Rock and Roll: Live and Unseen”.

La banda nunca encontró éxito comercial y estuvo desgarrada por conflictos internos y adicciones a las drogas, disolviéndose después de dos álbumes a mediados de la década. En 2004, el exlíder de los Smiths y admirador de los Dolls, Morrissey, convenció a Johansen y a otros miembros sobrevivientes para reunirse para el Festival Meltdown en Inglaterra, lo que llevó a tres álbumes de estudio más.

En los años 80, Johansen asumió la personalidad de Buster Poindexter, un cantante de cabaret con peinado pompadour que tuvo un éxito con “Hot, Hot, Hot” en 1987. También apareció en películas como “Candy Mountain”, “Let It Ride”, “Married to the Mob” y tuvo un papel memorable como el Fantasma de la Navidad Pasada en la exitosa película “Scrooged” protagonizada por Bill Murray.

Johansen fue en 2023 el tema del documental de Martin Scorsese y David Tedeschi “Personality Crisis: One Night Only”, que mezcló imágenes de su actuación de dos noches en el Café Carlyle en enero de 2020 con flashbacks de su carrera y entrevistas íntimas.

“Solía pensar en mi voz como: ‘¿Cómo sonará? ¿Qué será cuando haga esta canción?’ Y me ponía en un lío por eso”, dijo Johansen a The Associated Press en 2023. “En algún momento de mi vida, decidí: ‘Solo canta la p... canción. Con lo que tengas.’ Para mí, subo al escenario y, sea cual sea el estado de ánimo en el que me encuentre, simplemente trato de salir de él, esencialmente”.

David Roger Johansen nació en una gran familia católica de clase trabajadora en Staten Island, su padre era vendedor de seguros. Llenó cuadernos con poemas y letras de joven y le gustaba mucha música diferente: R&B, cubana, Janis Joplin y Otis Redding.

Los Dolls — la alineación original final incluía a los guitarristas Sylvain Sylvain y Johnny Thunders, el bajista Arthur Kane y el baterista Jerry Nolan — se codearon con Lou Reed y Andy Warhol en el Lower East Side de Manhattan a principios de la década de 1970.

Tomaron su nombre de un hospital de juguetes en Manhattan y estuvieron cerca de ocupar el trono vacante dejado por Velvet Underground a principios de la década de 1970. Pero ninguno de sus dos primeros álbumes — “New York Dolls” de 1973, producido por Todd Rundgren, ni “Too Much Too Soon” un año después producido por Shadow Morton — logró posicionarse en las listas.

“Definitivamente son una banda a la que hay que prestar atención”, decía la reseña de su álbum debut en Rolling Stone, elogiando su “extraña combinación de drag de estrella pop y arrogancia callejera implacable”.

Entre sus famosas canciones están “Personality Crisis”, “Looking for a Kiss” y “Frankenstein”.

Su look glam quería hacer sentir cómodos a los fans, sin criticar a nadie. “Solo quería ser muy acogedor”, dijo Johansen en el documental, “porque la forma en que está configurada esta sociedad es muy estricta — heterosexual, homosexual, vegetariano, lo que sea... Solo quería derribar esas paredes, tener una especie de fiesta”.

Rolling Stone, al reseñar su segundo álbum, los llamó “la mejor banda de hard rock en Estados Unidos en este momento” y describió a Johansen como un “artista talentoso, con una increíble capacidad para dar vida a personajes como letrista”.

Décadas después, la influencia de los Dolls sería valorada. Rolling Stone incluiría su álbum debut homónimo en el No. 301 de los 500 Mejores Álbumes de Todos los Tiempos, escribiendo “es difícil imaginar a los Ramones o a los Replacements o a mil otras bandas de trash-junkies sin ellos”.

Chris Stein de Blondie, en la biografía de Nolan “Stranded in the Jungle”, escribió que los Dolls estaban “abriendo una puerta para que el resto de nosotros pasara”. Tommy Lee de Mötley Crüe los llamó inspiraciones tempranas.

“Johansen es uno de esos cantantes que, para ser un poco paradójico, es técnicamente mejor y más versátil de lo que suena”, indicó el Los Angeles Times en 2023. “Su voz siempre ha sido un poco como una bocina de barco — más alta o más baja según la edad, los hábitos y la canción en cuestión — pero tiene una urgencia emocional rara".

Los Dolls, representando el rock en su forma más depravada, eran divisivos. En 1973, ganaron la encuesta de la revista Creem como el mejor y el peor grupo nuevo del año. Fueron nominados varias veces para el Salón de la Fama del Rock & Roll, pero nunca lograron entrar.

“Ángeles sucios con caras pintadas, los Dolls abrieron la caja que normalmente se reserva para Pandora y desataron las furias infantiles que crecerían para convertirse en Punk”, escribió Nina Antonia en el libro “Too Much, Too Soon”. “Como si este legado no fuera suficiente para una banda, también destruyeron las fronteras sexuales, arruinaron el glitter y establecieron nuevos estándares para el exceso del rock ‘n’ roll”.

Al final de su primera etapa, los Dolls eran gestionados por el legendario promotor Malcolm McLaren, quien más tarde presentaría la música de los Dolls a los Sex Pistols. El crítico cultural Greil Marcus, en “Lipstick Traces: A Secret History of the Twentieth Century”, escribe que los Dolls le tocaron algo de su música y no podía creer lo malos que eran.

“El hecho de que fueran tan malos me impactó de tal manera que comencé a darme cuenta, ‘me estoy riendo, estoy hablando con estos chicos, los estoy mirando y me estoy riendo con ellos; y de repente me impresionó el hecho de que ya no me preocupaba si podían tocar bien”, dijo McLaren. “Los Dolls realmente me hicieron entender que había algo más. Había algo maravilloso. Pensé en lo brillante que era ser tan malos”.

Después de la primera disolución de los Dolls, Johansen formó su propia banda, la David Johansen Band, antes de reinventarse una vez más en la década de 1980 como Buster Poindexter.

Inspirado por su pasión por el blues y la música folclórica estadounidense arcaica, Johansen también formó el grupo The Harry Smiths y recorrió el mundo interpretando las canciones de Howlin’ Wolf con Hubert Sumlin y Levon Helm. También presentó el programa de radio semanal “The Mansion of Fun” en Sirius XM y pintó.

Le sobreviven su esposa, Mara Hennessey, y una hijastra, Leah Hennessey.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.