Especialistas revisan “Speak Now (Taylor’s Version)”

En 2010, poco después de haber ganado el Grammy, Taylor Swift lanzó “Speak Now”, su tercer álbum de estudio y el primero totalmente compuesto por ella.

Su debut homónimo de 2006 y “Fearless” de 2008 inspiraron elogios y críticas por sus puentes audaces y su agudo lirismo. Eran canciones magistrales de country-pop, argumentaron los críticos, pero no había manera de que una estrella adolescente fuera responsable de ellas. Swift demostró que sus detractores estaban equivocados en “Speak Now”, un álbum que llegó justo antes de que pasara de ser la esperanza más joven del country a la voz más fresca del pop.

El álbum sirvió como un documento cercano de su naciente fama y futuras ambiciones profesionales, y ahora, 13 años después, está de regreso. “Speak Now (Taylor’s Version)”, lanzado el viernes, es el tercer lanzamiento de los seis álbumes que Swift planea volver a grabar. Los álbumes Taylor’s Version (la versión de Taylor), fueron originados por la venta de su primer catálogo por parte del manager musical Scooter Braun y representan el esfuerzo de Swift por controlar sus propias canciones y cómo se usan, un espíritu apropiado para “Speak Now”, un disco creado exclusivamente con su propia voz.

Previo a la llegada de “Speak Now (Taylor’s Version)”, The Associated Press se aproximó a especialistas en Taylor Swift para discutir todas las formas en que los oyentes pueden y deben pensar sobre el lanzamiento.

DE LA ADOLESCENCIA A LA EDAD ADULTA

Previo a su lanzamiento, el título provisional de “Speak Now” era “Enchanted”, llamado así por la poderosa balada del mismo nombre. El mito (¿les recuerda a folklore?) detrás del cambio es que el presidente del sello discográfico de Swift en ese momento, el director ejecutivo de Big Machine Records, Scott Borchetta, le dijo que dejara atrás la iconografía extravagante y de cuento de hadas, ella estaba entrando en la veintena y este álbum justificaba un título más maduro.

La transición crea un marco interesante para pensar en esta producción. Escrita en gran parte entre los 18 y los 20 años, lanzada cuando cumplió 21, “Speak Now” es una colección de canciones al borde de un precipicio: de la edad adulta, de la fama, de reclamar su presencia, pero todavía preocupada por los temas que atañen a un adulto joven. Hay enamoramientos (“Superman”, “Sparks Fly”) y rupturas agridulces (“Back to December”, “If This Was a Movie”), por igual.

“Escuchas juventud cuando escuchas estas canciones”, dice la musicóloga Lily Hirsch, autora de “Can’t Stop the Grrrls: Confronting Sexist Labels in Music from Ariana Grande to Yoko Ono”. “Se trata de estas relaciones románticas. El mundo gira en torno a todo eso, tan propio de esa edad. Por lo mismo, es interesante escuchar que la nueva grabación aporta una voz más madura a esas preocupaciones anteriores”.

Elizabeth Scala imparte un curso sobre el cancionero de Taylor Swift en la Universidad de Texas en Austin como introducción a estudios literarios y métodos de investigación.

“Creo que ‘Speak Now’ todavía está en el tono de ‘No tengo suficiente experiencia de vida a la edad madura de 18 años para darte algo totalmente autobiográfico, pero voy a usar lo que leí y lo que sé de otras personas’”, dice sobre el contenido de las letras de las canciones, que todavía logran “hacer cosas realmente hermosas y coherentes a partir del desorden y la inexactitud de nuestros recuerdos”.

CRÍTICOS Y CELEBRIDAD

Un año después de que Kanye West interrumpiera el discurso de agradecimiento de Swift en los Premios MTV a los Videos Musicales de 2009, “Speak Now” es el momento en la carrera de la artista en el que comenzó a usar su celebridad como un espejo de su vida interior.

“Mean”, contra un crítico de rock, se convierte en un tratado con banjo sobre el antagonismo de cualquier tipo. “Dear John”, con sus toques de blues, se centra en la tumultuosa relación de una mujer joven con un hombre mayor.

“Los insultos están en todas partes en la música, y los hombres no reciben las mismas críticas”, dice Hirsch, en referencia a “Dear John” y “Mean”. “Existe la idea de que se supone que las mujeres especialmente deben mantenerse en alto, poner la otra mejilla y todo eso, y los hombres pueden salirse con la suya, y ciertamente lo hacen en la música. Es una especie de doble rasero. Las mujeres son etiquetadas como ‘maliciosas e hirientes’ cuando se enfrentan a un mal comportamiento, como en ‘Dear John’”.

Un pasatiempo común entre los fanáticos de Swift es descubrir las identidades de las personas a las que están dirigidas sus canciones. Pero, para Scala, “la forma más aburrida de pensar en Taylor Swift es en términos de su biografía”.

En una parada reciente de su gira Eras en Minneapolis, Swift pareció estar de acuerdo, al tocar “Dear John” en vivo por primera vez en 11 años después de esta introducción:

“Tengo 33 años. No me importa nada de lo que me pasó cuando tenía 19, excepto las canciones que escribí y los recuerdos que construimos juntos. Lo que estoy tratando de decirles es que no voy a sacar este álbum para que sientan la necesidad de defenderme en internet contra alguien a quien creen que yo podría haber escrito una canción hace unos 14.000 millones de años”.

Scala ve una línea divisoria entre este álbum y sus sucesores, con “Dear John” como precursora de “All Too Well” y “Mean” como profética de “Blank Space”, una canción que parodia cómo ha sido retratada en los medios.

UNA REVISIÓN A LA HISTORIA

Gran parte de las conversaciones en línea en torno a la regrabación de “Speak Now” se ha centrado en “Better Than Revenge”, una canción pop-punk que apunta a otra mujer en lugar del hombre que les hizo daño a ambas. Toma rasgos tanto sónicos como temáticos del éxito pop-rock de 2007 de Paramore, “Misery Business”, una canción similar sobre el mismo tema. (De hecho, en “Speak Now (Taylor’s Version)”, la cantante de Paramore, Hayley Williams, presta la voz para la canción inédita “Castles Crumbling”).

En el coro original de “Better Than Revenge”, Swift canta: “She’s an actress / She’s better known for the things she does on the mattress” (Ella es una actriz / Es conocida por las cosas que hace en el colchón) un raro paso en falso lírico en una carrera subrayada por sus giros poéticos.

En la versión de “Better Than Revenge” de 2023, la letra se convierte en: “He was a moth to the flame / She was holding the matches” (Él era una polilla hacia la llama / Ella sostenía los cerillos).

“Si pensamos en 2010, la retórica de avergonzar a las mujeres sexualmente abiertas ciertamente existió en películas y programas. Definitivamente, no es la única que hizo eso en ese momento”, argumenta Hirsch, y rápidamente señala que Swift también ha sido objeto de críticas sexistas.

La modificación Swift a la canción en su nueva grabación sigue un linaje de otras estrellas del pop que hacen lo mismo. Lizzo y Beyoncé cambiaron recientemente la letra de canciones consideradas ofensivas. Weird Al ya no realiza sus parodias de Michael Jackson. Y debido a que Swift no ha interpretado “Better Than Revenge” en vivo durante más de una década, no ha necesitado confrontar esta canción de esa manera particular.

“Estamos dispuestos a reemplazar la versión anterior con las versiones de Taylor porque son réplicas exactas, en la medida de lo posible”, argumenta Scala. “Si ella hace algo diferente, se convierte en una canción diferente”. Una canción diferente, esta vez, propiedad de Swift.

LA EVOLUCIÓN DEL ARTE

“Desde el punto de vista de un historiador literario, cuando escuchas ‘Speak Now’ por primera vez, sólo puedes ver su carrera hasta ese momento: significó algo en su línea de tiempo creativa”, dice Scala. “Y ahora tenemos el resto de su carrera para compararlo, por lo que es difícil escuchar el disco de la misma manera. Puedes compararlo con la grabación anterior, pero es más profunda y rica”.

La tecnología ha cambiado desde 2010. Swift también: su voz ha madurado y ya no posee el dulce autocontrol que coloreaba sus primeros lanzamientos.

Cada lanzamiento viene con algunas canciones “From the Vault” (de la bóveda), canciones inéditas del período de cada álbum reinventadas para el momento actual. Ellas también dan una imagen más completa.

AUTONOMÍA ARTÍSTICA

Más allá de todas las consideraciones musicales y culturales, el hecho es que Taylor Swift está regrabando este álbum para apropiarse de su obra, como lo está haciendo con muchos de sus discos, pero este es el único álbum en su discografía que es completamente escrito por ella, celebrado por su rechazo a personajes masculinos explotadores y su abrazo poético a su niñez femenina.

De hecho, es difícil no pensar en “Could’ve, Would’ve, Should’ve” de su álbum de 2022, “Midnights”, donde Swift canta “Give me back my girlhood, it was mine first” (devuélveme mi niñez, era mía primero), como si fuera un reflejo de su ser en “Speak Now”. Esa pieza es un reclamo creativo de la adolescente que escribió “Dear John” en su versión adulta; “Speak Now (Taylor’s Version)” es la recuperación literal.

“Siendo la dueña de estos masters (de grabación), decidió recuperar ese control”, dice Hirsch. “Me encanta lo que comunica: que todos tenemos poder, no tenemos quedarnos sentados y aceptar estas situaciones, especialmente cuando se trata de nuestra propia voz”.