Ghislaine Maxwell afirmó que le dan comida con gusanos adentro y ha dejado de ducharse debido a los "guardias espeluznantes" en lo que describió como su "infierno viviente" dentro de una prisión de la ciudad de Nueva York.

Maxwell, cuyo juicio por tráfico sexual comenzará a finales de este mes, le dijo al Mail on Sunday que ha sido agredida y maltratada por guardias de la prisión, se ve obligada a dormir bajo "luces fluorescentes" y con frecuencia se le une una rata.

En una entrevista desde su celda de la prisión de 10x12 pies (3x3,5 metros) dentro del Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, describió su condición como "débil" y "frágil" y habló de sus temores de que se le negara un juicio justo.

La exnovia y presunta señora del difunto pedófilo Jeffrey Epstein ha estado recluida en régimen de aislamiento en la prisión desde julio de 2020 cuando fue arrestada en New Hampshire.

En repetidas ocasiones se ha quejado de las condiciones dentro de la cárcel y sus abogados afirman que está bajo una vigilancia tan invasiva de los guardias que "rivaliza con las escenas del encarcelamiento del Dr. Hannibal Lecter" en la película The Silence of the Lambs.

A Maxwell se le negó la libertad bajo fianza por cuarta vez la semana pasada.

La socialité británica de cincuenta y nueve años e hija del magnate periodístico deshonrado Robert Maxwell está acusada de reclutar niñas menores de edad para que el multimillonario Epstein abusara de ellas durante una década, de 1994 a 2004.

Está acusada de conspiración y de tentar a menores para que viajen para participar en actos sexuales ilegales y el transporte de menores para que participen en actividades sexuales delictivas, se presume por el hecho de entrenar de forma sexual y reclutar a niñas menores de edad desde 1994 hasta 1997.

También está acusada de tráfico sexual de un menor de 2001 a 2004, además de un cargo de conspiración de tráfico sexual. Maxwell niega todas las acusaciones y se ha declarado inocente, pero enfrenta hasta ochenta años de prisión si es declarada culpable.

En su entrevista con Mail on Sunday, se quejó de que no había tenido una "comida nutritiva" en sus dieciséis meses tras las rejas y se había visto obligada a comer "comida podrida".

“He sido agredida y abusada durante casi un año y medio”, declaró. “No he tenido una comida nutritiva en todo ese tiempo. No he dormido sin las luces encendidas, hay luces fluorescentes que me han dañado los ojos, no me han permitido dormir sin interrupciones constantes".

Ella agregó: “Soy débil, soy frágil. No tengo resistencia. Estoy cansada. Ni siquiera tengo zapatos que me calcen bien.

“Me dan comida podrida. Una manzana tenía gusanos. No se me ha permitido hacer ejercicio".

Ella comparó parte de la comida con Chernobyl, el peor desastre nuclear de la historia, y se quejó de los plátanos "negros empapados" y el pan "húmedo". "Me han dado comida tan bombardeada que parecía Chernobyl después de la lluvia radiactiva".

Y agregó que "solía tomar una ducha todos los días, pero me detuve por los guardias espeluznantes que se quedan cerca y me miran todo el tiempo".

"Solía ​​ir al baño con un desagüe de alcantarillado abierto y una rata amiga me visitaba de forma regular", comentó. “Le dije a los guardias, pero no se hizo nada hasta que la rata salió y cargó contra un guardia, que gritó de terror. Al final, se cubrió el desagüe de la alcantarilla".

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein juntos en una fotografía. Ella está acusada de procurar chicas menores de edad al pedófilo convicto para que abusara de ellas (AFP via Getty Images)

Maxwell también describió los intentos de los guardias de la prisión de intimidarla, incluida una vez en que denunció que la “amenazaron con un castigo cuando usé un lazo para el cabello para asegurar mis documentos legales”.

Pero a pesar de sus afirmaciones, aseguró que da lecciones de cocina a algunos de los guardias y que bromean y juegan al "escondite".

Maxwell también expresó que teme que será "imposible" para ella obtener un juicio justo debido a la cobertura de los medios "negativa de forma abrumadora" del caso.

“Estoy aterrorizada de que la cobertura tan negativa envenene a mi grupo de jurados y afecte el resultado de mi juicio, a pesar de la evidencia que confío probará mi inocencia”, agregó. “Espero tener mi día en la corte para demostrar que no participé en los crímenes de Epstein. Soy inocente."

La selección del jurado para el juicio de Maxwell comenzará el lunes con la fecha de inicio del juicio el 29 de noviembre.

Maxwell fue arrestada once meses después de que Epstein se quitara la vida en una celda de la prisión de Manhattan en agosto de 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual.

The Independent se comunicó con la Oficina Federal de Prisiones para comentar sobre las afirmaciones de Maxwell sobre cómo ha sido tratada en el Centro de Detención Metropolitano.