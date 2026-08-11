Encuentran al menos 14 mineros muertos en una mina abandonada de Sudáfrica, según la policía

Al menos 14 mineros artesanales murieron y decenas resultaron heridos en una mina en desuso en Sudáfrica, informó la policía el martes.

La Policía de Sudáfrica señaló que los mineros fueron encontrados muertos en una mina cerca de la ciudad de Rustenburg, unos 130 kilómetros (80 millas) al noroeste de Johannesburgo.

La policía nacional no proporcionó más detalles sobre las circunstancias de las muertes, pero dijo que el comisionado provincial de policía estaba en camino a la mina.

Sudáfrica tiene decenas de miles de mineros artesanales que trabajan ilegalmente en minas de oro y platino que las compañías mineras ya no utilizan. Los mineros informales entran en las minas para buscar depósitos sobrantes que puedan extraer y vender. Suelen operar sin el equipo de seguridad adecuado y a veces permanecen bajo tierra durante semanas mientras buscan minerales.

Rustenburg es un centro de la minería de platino en Sudáfrica, que cuenta con las mayores reservas de platino del mundo.

La minería informal es un problema arraigado en Sudáfrica y está conectada con organizaciones criminales, según las autoridades. Los mineros informales se conocen como zama zamas, que podría traducirse como “los que corren riesgos”. A menudo operan en bandas que a veces libran violentas batallas con bandas rivales.

El desastre importante más reciente de Sudáfrica relacionado con la minería ilegal fue a finales de 2024, cuando cientos de mineros quedaron atrapados bajo tierra en una mina de oro que había sido rodeada por la policía.

El enfrentamiento duró meses y más de 80 mineros murieron bajo tierra, según las autoridades.

A principios de este año, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, tomó la medida inusual de desplegar soldados en las calles en una operación de un año para combatir el crimen organizado, con la minería ilegal como uno de los objetivos de la operación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.