En la Met Gala, una campeona olímpica descubre cuán famosa se ha vuelto

Alysa Liu observó a la reluciente multitud desplegada frente a ella, bebiendo cócteles y charlando. Era su primera Gala del Met, y dudó un segundo, buscando una palabra para describirla.

“Es… GRANDE”, dijo por fin la patinadora olímpica con una sonrisa.

Pero lo que Liu, vestida con un vestido a medida de Louis Vuitton de un rojo sangre, con falda amplia y enormes volantes, no terminaba de asimilar era lo grande que se había vuelto ELLA. Incluso en una fiesta llena de gente muy, muy famosa, todos querían saludarla.

Algunos invitados de la Gala del Met llevan muchos años siendo famosos. Otros han alcanzado la fama a una velocidad vertiginosa. Para Liu, bastó una actuación de medalla de oro que encantó al mundo entero.

“¡Todo el mundo me reconoce!”, comentó, con auténtica sorpresa, sobre la multitud apretujada en el aireado Charles Engelhard Court del Museo Metropolitano de Arte. “Es una locura. ¡Imagínate que de la noche a la mañana, de repente todo el mundo sabe quién eres!”

Y entonces la querida estrella del patinaje de Estados Unidos se fue, y pronto se la vio riéndose con Connor Storrie, de “Heated Rivalry”, otra figura de la noche que también llegó desde una pista de hielo.

Algunas escenas más desde dentro de la Gala del Met:

Bajo una luna llena, los acordes de música de arpa

Después de que los invitados subieron por las escaleras alfombradas hacia el museo, entraron al Gran Salón, que había sido transformado en “un jardín del norte de Italia”, en palabras del museo. Del techo colgaba una enorme luna que se balanceaba, y debajo había un centro floral rodeado de ramas de ciprés.

Media docena de arpistas tocaba música para los invitados, que esperaban para estrechar la mano de los copresidentes de la gala —Nicole Kidman, Venus Williams, Anna Wintour de Vogue y la presidenta honoraria Lauren Sánchez Bezos, pero no la de Beyoncé, que llegó tarde.

La fila para saludar fue una espera larga, contó Sarah Paulson.

“Esperé 45 minutos”, dijo la actriz, explicando por qué todavía no había llegado a las galerías Conde M. Nast para ver la exposición de moda, “Costume Art”, que examina el cuerpo vestido a través de siglos de historia del arte. Le dolían los pies. “Podrían cortarme las piernas por el tobillo”, afirmó.

Crostini de langosta y “almohaditas” de tomate con mozzarella

A medida que el Engelhard Court se iba llenando poco a poco, los invitados deambulaban picando crostini de langosta o “almohaditas” de tomate y mozzarella.

Zoë Kravitz, que encabezaba el comité anfitrión, saludó a Storrie,¿mencionamos que era una de las grandes atracciones?, y lo felicitó por su trabajo. Bradley Cooper y Gigi Hadid estaban sentados a un lado, conversando en voz baja, de la mano.

Cerca de ellos, Hugh Jackman y Sutton Foster hacían lo mismo. Jackman se levantó cuando pasó la esquiadora Lindsey Vonn y le dio un abrazo. Vonn, que sufrió una lesión traumática en la pierna en los Juegos Olímpicos de Invierno, usaba solo un bastón y brillaba con un vestido de Thom Browne.

A los multimillonarios, ya los ha visto antes

Desde que se anunció que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa, Lauren Sánchez Bezos, serían presidentes honorarios, se había desatado una reacción contra los multimillonarios en la liberal ciudad de Nueva York. El alcalde Zohran Mamdani dijo que no asistiría. Un grupo llamado Everyone Hates Elon, una referencia a Musk, había colocado carteles en paradas de autobús, como uno en el East Side que decía “Código de vestimenta: Ignorancia deliberada”, y también el metro.

El reverendo Al Sharpton, sin embargo, tenía otra opinión. Había asistido a algunas Galas del Met y señaló que los multimillonarios no eran nada nuevo.

“Siempre ha habido multimillonarios aquí”, expresó Sharpton. “Puede que no esté de acuerdo con todo lo que hace Bezos, pero ¿voy a abandonar a Beyoncé y a Venus Williams?” También elogió a Wintour por prestar atención a la diversidad. “Opté por venir”.

Dijo que la gala “aporta un espacio de encuentro culto” para personas que aún no se han conocido.

Una noche de cita para Jon Batiste

En galas anteriores, Jon Batiste ha actuado, a veces liderando una banda musical con su melódica para la gente que se dirige a cenar. Esta vez, no tenía responsabilidades en la gala, y estaba contento.

Al fin y al cabo, dijo, “es noche de cita” con su esposa, Suleika Jaouad. “Una noche en el museo”, bromeó. La pareja fue invitada a cenar por la propia Wintour.

Batiste lució un atuendo de Eli Russell Linnetz que, según dijo, evocaba la obra del fallecido retratista negro Barkley L. Hendricks: un abrigo largo blanco y un conjunto blanco debajo. Hendricks a menudo yuxtaponía la piel negra con ropa blanca, señaló Batiste. Jaouad llevaba un suntuoso vestido de Christian Siriano.

Avances en la lucha por la diversidad

Sinéad Burke, la activista irlandesa por los derechos de las personas con discapacidad, contó que cuando la invitaron por primera vez a formar parte del comité anfitrión, “dije que no”.

A menos que, dice que les indicó a los organizadores, hicieran la gala totalmente accesible.

Lo hicieron, afirma Burke, al organizar una entrada sin escalones para los invitados que la necesiten, al sur de la entrada principal.

Burke terminó trabajando estrechamente con el museo durante 18 meses antes de la gala. Se aseguró de que hubiera espacio para que la prensa con discapacidad cubriera la alfombra de la gala. Ella y su organización, Tilting the Lens, también ayudaron a capacitar a los guías que asistirán al público cuando visite “Costume Art”, que tiene una gran sección sobre el cuerpo con discapacidad.

Y la propia Burke, que nació con enanismo, aceptó posar para un maniquíes creados a su imagen que exhiben dos atuendos.

“Estoy orgullosa de los pequeños momentos”, dijo.

Pero un paso atrás, en otros ámbitos

La modelo Lauren Wasser, también del comité anfitrión, asistió con un conjunto a medida de Prabal Gurung completamente dorado, incluidas sus ya características piernas protésicas doradas.

Dijo que le alegraba que el museo estuviera poniendo el foco en la diversidad de tipos de cuerpo. Pero advirtió que, en el mundo exterior, las cosas se ven más sombrías; investigaciones han encontrado que los diseñadores están empezando a alejarse del uso de modelos de tallas grandes, por ejemplo.

“Quiero verlo en la vida real también”, dijo Wasser sobre esa diversidad. “Tuvimos un momento. Pero hemos dado un paso atrás”.

Vestida de plata, sintiéndose dorada

La compositora que ganó un Oscar por “Golden”, de “KPop Demon Hunters” ("Las guerreras k-pop"), llevaba, bueno, plata. Pero dijo que se sentía dorada.

De hecho, EJAE, parte del equipo que ganó a mejor canción original por la melodía imposiblemente pegadiza, comentó que intentaba canalizar una letra específica con su vestido, un modelo de Swarovski chorreando cristales.

“I’m done hidin’, now I’m shinin’ like I’m born to be” (Dejé de esconderme, ahora brillo como nací para serlo), dice la canción.

“Quería literalmente estar brillando”, explicó EJAE. Misión cumplida.

Sarah Paulson sabe los secretos del Met —¿recuerdan?

Este no era el primer rodeo para Paulson. De hecho, era su sexta Gala del Met, según contó.

Pero Paulson tiene aún más experiencia nocturna en el Met. Allí filmó la película “Ocean’s 8” ("Ocean's 8: las estafadoras"), una cinta sobre un robo durante… la Gala del Met.

“Pasé mucho tiempo aquí; conozco los secretos”, dijo Paulson. “¡Deberían tener cuidado!”

Al preguntarle si seis Galas del Met se volvían un poco cansadas, Paulson respondió que no.

“No puedes creer realmente la gente que hay aquí y el oxígeno que estás compartiendo”, manifestó la actriz. “Gente de todos los grandes talentos del mundo”.

Rihanna y A$AP Rocky son fans de Heidi Klum

La cena estaba en marcha. Beyoncé había llegado, con Jay-Z y Blue Ivy.

Pero los medios reunidos en la alfombra y varios miembros del personal en el vestíbulo del museo no daban por terminada la noche. Faltaba una gran llegada más. Sí, Rihanna.

Cuando ella y su pareja, A$AP Rocky, llegaron al Gran Salón, se detuvieron rápidamente para las fotos y luego se dirigieron hacia el Templo de Dendur para cenar. Pero entonces se toparon con Heidi Klum, quien es experta en disfraces, prácticamente irreconocible como una estatua de mármol.

La pareja pasó unos 10 minutos riéndose con Klum y elogiando su atuendo.

“Este es el atuendo más genial de esta noche, no voy a mentir”, señaló A$AP Rocky.

“¡Dios mío, no te soporto!”, dijo Rihanna con admiración.

“¿Cuánto te pagaron por quedarte aquí de pie el resto de la noche?”, le preguntó la cantante a la estatua. Todos se rieron.