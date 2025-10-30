Empate en las elecciones holandesas entre el partido de ultraderecha de Wilders y el centrista D66

La formación de ultraderecha Partido por la Libertad, del legislador antiislámico Geert Wilders, y la centrista D66 estaban empatadas con el 98% del escrutinio de las elecciones generales holandesas completado, en una reñida carrera sin precedentes para convertirse en el partido más votado del país.

Por el momento, el conteo da a cada partido 26 escaños en las elecciones generales del miércoles.

La diferencia entre las dos formaciones era de poco más de 2.000 votos a nivel nacional, según el conteo recopilado y publicado por la agencia nacional de noticias ANP y citado por la prensa del país.

Se espera que la reñida resolución retrase el inicio del proceso de formación de una nueva coalición de gobierno. Ninguna de las elecciones celebradas hasta ahora en el país había terminado con dos partidos empatados en el liderazgo.

De acuerdo con el escrutinio, el Partido por la Libertad de Wilders perdería 11 escaños en la Cámara de Representantes, mientras que D66, liderado por Rob Jetten, ganaría 11.

