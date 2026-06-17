Elegido por Trump para dirigir agencia de desastres enfrenta preguntas del Senado

Cameron Hamilton, el candidato del presidente Donald Trump para dirigir la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), enfrenta preguntas de los senadores el miércoles mientras busca encabezar una agencia sacudida por las amenazas del gobierno de desmantelarla.

Hamilton dirigió FEMA brevemente el año pasado hasta que fue despedido después de defender su existencia. Su nominación llega mientras el gobierno republicano ha dado señales de que se está alejando de las promesas de desmantelar una agencia que ha sido duramente criticada por el presidente.

Hamilton fue nombrado jefe interino en enero de 2025, apenas unos días antes de que el presidente planteara la idea de “eliminar” FEMA. Hamilton nunca había sido director estatal o local de manejo de emergencias y él mismo había criticado públicamente a FEMA en el pasado.

Una vez en el cargo, manifestó que le preocupaban las amenazas de abolir la agencia. En una audiencia de la Cámara de Representantes el año pasado, señaló que "no creo que sea lo mejor para el pueblo estadounidense eliminar” FEMA. Fue despedido al día siguiente.

Si es confirmado, Hamilton sería el principal asesor de Trump y del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en materia de manejo de emergencias. FEMA forma parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Sería el primer administrador permanente de FEMA en el segundo mandato de Trump. La agencia ha pasado por cuatro líderes interinos, incluida la breve gestión de Hamilton en 2025, de enero a mayo.

Hamilton asumiría el control de una agencia que aún se recupera del turbulento liderazgo de Kristi Noem en el Departamento de Seguridad Nacional. La fuerza laboral de FEMA se ha visto desgastada por salidas masivas de personal, políticas que obstaculizaron las operaciones y un prolongado cierre del Departamento de Seguridad Nacional.

Hamilton tendrá que garantizar que FEMA esté preparada para la temporada de desastres del verano, al tiempo que rinde cuentas a Trump, quien probablemente esperará cambios importantes después de que un consejo que él designó recomendara amplios cambios en la agencia.

Entre otros candidatos de Trump considerados en la audiencia del miércoles está David Cummins para la Administración de Seguridad en el Transporte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.