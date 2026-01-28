El regalo de Neil Young a Groenlandia: acceso gratuito a todo su catálogo musical

Neil Young dio a Groenlandia el regalo de la música, es decir, sus canciones.

El veterano rockero anunció en su blog que proporcionará acceso gratuito a todo su catálogo musical a los residentes del territorio semiautónomo de Dinamarca, cuyo futuro se ha convertido últimamente en un punto de tensión entre Estados Unidos y la OTAN.

“Espero que mi música y mis películas musicales alivien parte del estrés y las amenazas injustificadas que están experimentando por parte de nuestro gobierno impopular y, con suerte, temporal", escribió Young. "Deseo que puedan disfrutar de toda mi música en su hermoso hogar en Groenlandia, en su máxima calidad".

La oferta es por un año, aunque Young dijo que es posible renovarla, y los solicitantes deben tener un celular registrado en Groenlandia. “Esta es una oferta de Paz y Amor”, escribió.

El manager de Young confirmó a The Associated Press que el mensaje del rockero era genuino.

La oferta contrasta fuertemente con la reciente decisión de Young de negar a los oyentes su catálogo en la plataforma de streaming Amazon Music, un golpe a su fundador, Jeff Bezos, quien ha apoyado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Young escribió la semana pasada: “Amazon es propiedad de Jeff Bezos, un multimillonario que apoya al presidente. Las políticas internacionales del presidente y su apoyo a ICE hacen imposible para mí ignorar sus acciones. Si sientes como yo, te recomiendo encarecidamente que no uses Amazon”.

Un representante de Amazon Music no respondió de inmediato para hacer comentarios.

Young se ha enfrentado desde hace tiempo con las plataformas de streaming, como cuando retiró su música de Spotify en protesta por los episodios presentador de pódcast Joe Rogan sobre las vacunas contra el COVID-19. Su música fue añadida de nuevo.

Young, cuyos éxitos incluyen “Rockin' in the Free World” y “Heart of Gold”, nunca ha sido un gran fan de Spotify. A su insistencia, gran parte de su música fue retirada de la plataforma durante varios meses a partir de 2015 debido a sus preocupaciones sobre la calidad del audio. Pero su música está allí, al igual que en Apple Music.