El príncipe Enrique se reúne con su padre, el rey Carlos III, tras más de un año

El príncipe Enrique de Gran Bretaña se reunió con su padre, el rey Carlos III, para tomar el té el miércoles en su residencia de Clarence House en Londres, la primera vez que se encuentran en más de un año.

Ambos habían estado distanciados desde que Enrique y su esposa, Meghan, renunciaron a sus deberes con la realeza y se mudaron a California en 2020, y luego hicieron públicas quejas sobre su familia real.

Enrique fue conducido a través de las puertas de la residencia de Carlos en Londres después de un compromiso anterior en el Centro de Estudios de Lesiones por Explosión en el Imperial College de Londres.