El playlist para celebrar la reunión de Oasis, de grandes éxitos a lados B

La reunión de todas las reuniones está por empezar este viernes. La banda de britpop Oasis volverá para una gira mundial de cinco meses que comienza en Cardiff, Gales, marcando oficialmente el fin de la prolongada disputa entre los hermanos y compañeros de banda Liam y Noel Gallagher.

La mejor manera de celebrar esta serie de conciertos, que parece casi demasiado buena para ser verdad, es sumergirse en el rico catálogo de estos rockeros. Incluso si conoces los éxitos y has memorizado su impecable serie de álbumes de mediados de los años 90 —te estamos mirando a ti, "Definitely Maybe" de 1994, "(What’s the Story) Morning Glory?" de 1995 y "Be Here Now" de 1997— hay mucho más por descubrir. Y es por eso que The Associated Press ha creado una lista de reproducción de megahits y lados B queridos por igual.

Sigue leyendo y luego escucha todas las canciones en nuestra lista de reproducción de Spotify.

“Supersonic” (1994)

¿Qué mejor que comenzar por el principio? El primer sencillo de Oasis, “Supersonic”, que más tarde aparecería en su álbum debut emblemático “Definitely, Maybe", establece de inmediato el sonido idiosincrático de la banda: britpop que pronto se volvería masivo. Sus canciones sonaban como si los Beatles tocaran con la intensidad provocadora de los Sex Pistols, como sugería una popular descripción de la prensa inglesa en ese momento. (¿Recuerdas cuando llamaron a esta banda “The Sex Beatles”? ¿No?)

“Live Forever” (1994)

Desde el principio, Noel emergió como un compositor prolífico con un talento inigualable, tanto que cuando tocó “Live Forever” por primera vez para sus compañeros de banda, ni siquiera ellos podían creer que hubiera escrito una canción tan grandiosa. La estructura maleable de la canción, y su desviación de acordes mayores a uno menor en su último coro, le da una sensación de obra en progreso. Refleja perfectamente el mensaje de la canción. “Maybe you’re the same as me / We see things they’ll never see /You and I are gonna live forever” ("Quizás seas igual que yo / Vemos cosas que ellos nunca verán/Tú y yo viviremos para siempre"), canta Liam.

“Wonderwall” (1995)

Antes de que “Wonderwall” entrara en la conciencia popular como la canción número uno elegida por los chicos con guitarras acústicas en fiestas que querían cantarle a los desinteresados, fue simplemente... una de las mejores canciones de rock 'n' roll contemporáneo jamás grabadas. La pista que aparece en el mítico álbum “(What’s the Story) Morning Glory?” es conocida en todo el mundo. En Estados Unidos, puede que incluso sea más popular que la propia banda. Ninguna celebración de Oasis está completa sin ella.

“Don't Look Back in Anger” (1995)

Es una balada de bar que se desarrolla, sin esfuerzo, como el clásico atemporal en el que se convirtió. ¿Hay una mejor canción para karaoke a todo pulmón que “Don't Look Back in Anger”, con su feroz espíritu autorreferencial? “Please don’t put your life in the hands / Of a rock ’n’ roll band / Who'll throw it all away" (Por favor, no pongas tu vida en manos / De una banda de rock ‘n’ roll / Que lo tirará todo a la basura), cantarás y gritarás con un amigo, preferiblemente con una pinta en la mano.

“Champagne Supernova” (1996)

Esta lista de reproducción podría haber sido cada canción de “(What’s the Story) Morning Glory?" en orden secuencial, y sería una experiencia de escucha verdaderamente agradable y diversa. Pasamos a la extrañamente psicodélica “Champagne Supernova”, y su inclusión sorpresa de uno de los guitarristas favoritos de los hermanos Gallagher, Paul Weller de The Jam.

“Talk Tonight” (1995)

Es una historia que los fanáticos acérrimos de Oasis han memorizado durante mucho tiempo: Durante la primera gira de la banda por Estados Unidos, en 1994, después de una actuación llena de drogas en el club de rock Whiskey a Go Go de Los Ángeles, Noel decidió que había tenido suficiente y abandonó a su banda para ir a San Francisco. Su manager de gira lo encontró revisando los registros de llamadas del hotel: el compositor se estaba escondiendo con una mujer que había conocido en su show en el Área de la Bahía unos días antes. La experiencia inspiró a Noel a escribir “Talk Tonight”, en la que él toma el control de la voz principal.

“Acquiesce” (1995... y 1998)

Pocas bandas tienen lados B tan memorables como sus sencillos. La banda de Manchester tiene varios, pero ampliamente considerado como uno de los mejores de todos los tiempos es “Acquiesce”, lanzado originalmente como el lado B del éxito de 1995 “Some Might Say”, y más tarde incluido en el álbum de compilación de lados B, “The Masterplan” de 1998. Es un disco de power pop ascendente, un favorito eterno de los fans, y uno donde Noel y Liam se llevan bien... al menos, en el micrófono, turnándose para cantar el verso y el coro.

“D’You Know What I Mean?” (1997)

No todo es adoración a los Beatles y baladas de rock transformadoras para Oasis. Bueno, está bien, en esta todavía hay algo de adoración a los Beatles. Entra “D'You Know What I Mean?”, un desvío de siete minutos y medip de voces al revés y distorsión de su álbum “Be Here Now”. Aquí están desafiando a sus oyentes y a ellos mismos. Y funciona.

“The Hindu Times” (2002)

El Oasis posterior, particularmente los álbumes de los años 2000, a menudo se pasa por alto. Es comprensible, pero esa música no está exenta de sus encantos. Eso es especialmente cierto en la pista psicodélica, “The Hindu Times” de “Heathen Chemistry".

“Lyla” (2005)

“Lyla”, de su penúltimo álbum “Don’t Believe the Truth”, es un himno tardío apto para los estadios en su carrera. La popular leyenda de los fans es que Lyla es una persona real, la hermana de Sally de “Don't Look Back in Anger”. Si eso es cierto, entonces Lyla claramente obtuvo el mejor trato. “She's the queen of all I’ve seen” (Ella es la reina de todo lo que he visto), canta Liam. Compara eso con “And so, Sally can wait” (Y entonces Sally puede esperar), de la canción más conocida y, bueno, ¿quién no querría ser Lyla?

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.