El Partido Autenticidad y Modernidad lidera los resultados electorales provisionales en Marruecos

El Partido Autenticidad y Modernidad de Marruecos obtuvo el mayor número de escaños en las elecciones parlamentarias del país, según los resultados provisionales anunciados a primera hora del jueves por el Ministerio del Interior.

La Agrupación Nacional de Independientes, que gobierna la nación del norte de África, sufrió importantes pérdidas, mientras que un partido islamista moderado logró un fuerte avance.

Autenticidad y Modernidad obtuvo 97 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes, la cámara baja del país, seguido por los Independientes con 66 y el Partido Istiqlal con 65. Justicia y Desarrollo, una formación islamista moderada que sacó apenas 13 representantes en 2021, se disparó hasta los 54.

Autenticidad y Modernidad e Istiqlal formaban parte de la mayoría parlamentaria que formó el gobierno saliente encabezado por los Independientes. Fundado en 2008 por un hombre cercano a la Casa Real, el partido se erigió como una importante fuerza política, considerada un contrapeso a Justicia y Desarrollo, que anteriormente había liderado el gobierno durante una década.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.