El Louvre reabre completamente tras voto del personal para suspender la huelga

El Louvre en París reabrió completamente el viernes después de que el personal votara para suspender una huelga que había interrumpido el acceso al museo más visitado del mundo, informaron la dirección y los sindicatos.

La decisión se tomó durante una asamblea general de los trabajadores del museo, quienes votaron unánimemente para pausar la huelga y permitir que el museo reciba visitantes, señalaron los sindicatos en un comunicado. La huelga había llevado a un cierre total a principios de la semana y a una reapertura parcial el miércoles.

Los sindicatos indicaron que la suspensión siguió a cinco reuniones con funcionarios del Ministerio de Cultura, pero manifestaron que el progreso sigue siendo insuficiente, especialmente en cuanto a los niveles de personal, los salarios y los planes de seguridad a largo plazo. También mencionaron preocupaciones sobre el deterioro del edificio y las condiciones laborales.

Los representantes sindicales criticaron lo que describieron como una falta de compromiso por parte de la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, durante la huelga, afirmando que no se reunió con el personal ni se dirigió a ellos durante la movilización.

Los trabajadores celebrarán otra asamblea general el 5 de enero para decidir si reanudan la huelga.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.