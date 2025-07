El Festival de Cine de Venecia incluye a Julia Roberts, George Clooney, Emma Stone y Dwayne Johnson

Julia Roberts, George Clooney, Emma Stone, Dwayne Johnson, Adam Sandler e Idris Elba son solo algunas de las celebridades que protagonizan películas en el Festival Internacional de Cine de Venecia de este año. Los organizadores revelaron el martes la deslumbrante alineación para su 82ª edición, que da inicio a una ajetreada temporada de festivales de cine en otoño en agosto.

Dos años después de lanzar "Poor Things" ("Pobres Criaturas") en Venecia, Yorgos Lanthimos y Stone regresan con "Bugonia", un remake en inglés de la comedia de ciencia ficción surcoreana “Jigureul jikyeora!” ("Save the Green Planet!"), que se encuentra entre las 21 películas que compiten en la sección principal. Clooney también estará de regreso como protagonista de "Jay Kelly" de Noah Baumbach, en la que interpreta a un famoso actor en un viaje por Europa con su antiguo manager (Sandler).

Algunos de los otros títulos de alto perfil que compiten por el León de Oro incluyen: "Frankenstein" de Guillermo del Toro, con Oscar Isaac como Victor Frankenstein y Jacob Elordi como el monstruo; el drama deportivo "The Smashing Machine" de Benny Safdie, protagonizado por Johnson como el luchador de MMA Mark Kerr y Emily Blunt como su esposa; y "The Wizard of the Kremlin" de Olivier Assayas, en la que Jude Law interpreta a Vladimir Putin y Paul Dano a su asesor de imagen.

También en competencia están "A House of Dynamite" de Kathryn Bigelow, un thriller político sobre un inminente ataque con misiles a Estados Unidos, protagonizado por Idris Elba y Rebecca Ferguson, y la película antológica "Father Mother Sister Brother" de Jim Jarmusch, con Cate Blanchett y Adam Driver. Muchos cineastas célebres también están en la sección: Park Chan-wook debutará "No Other Choice"; László Nemes presenta su película más personal hasta ahora, "Orphan"; y François Ozon aborda una adaptación de Albert Camus con "L’étranger".

Uno de los títulos que seguramente causará sensación es "The Voice of Hind Rajab" de Kaouther Ben Hania, sobre la joven que fue asesinada junto con otros seis familiares cuando quedaron atrapados en su coche bajo fuego israelí en el norte de Gaza.

"After the Hunt" de Luca Guadagnino, un thriller psicológico para la era #MeToo sobre una denuncia de violencia sexual en una universidad estadounidense, se estrena fuera de competencia, una decisión conjunta entre el cineasta y Amazon MGM. Será la primera vez de Roberts en el festival. La actriz coprotagoniza la película con Andrew Garfield y Ayo Edebiri.

"In the Hand of Dante" de Julian Schnabel, basada en la novela de culto, con Isaac, Gal Gadot, Al Pacino y Martin Scorsese, también se presenta fuera de competencia, al igual que "Dead Man’s Wire" de Gus Van Sant, con Bill Skarsgård, Colman Domingo y una aparición de Pacino.

El festival, que se celebra en el Lido, una isla barrera en la Laguna de Venecia, se inaugurará con "La Grazia" de Paolo Sorrentino, protagonizada por Toni Servillo y Anna Ferzetti, el 27 de agosto y se extenderá hasta el seis de septiembre. Alexander Payne preside el jurado de la competencia principal, que también incluye a la actriz Fernanda Torres y a los directores Cristian Mungiu, Mohammad Rasoulof y Maura Delpero.

Venecia se ha consolidado como una sólida plataforma de lanzamiento para aspirantes al Oscar, con un puñado de ganadores de mejor película, incluidos "The Shape of Water" ("La forma del agua"), "Spotlight" ("En primera plana"), "Nomadland" y "Birdman", y muchos más nominados a su nombre. La edición del año pasado tuvo varias películas que eventualmente ganaron el Oscar, incluyendo "The Brutalist" ("El brutalista") de Brady Corbet, que ganó tres, incluyendo mejor actor para Adrien Brody, “Ainda Estou Aqui” ("Aún estoy aquí") de Walter Salles, ganadora de mejor película internacional, y el cortometraje animado "In the Shadow of the Cypress".

Corbet coescribió otra entrada en competencia con su pareja Mona Fastvold, quien dirigió "The Testament of Ann Lee" con Amanda Seyfried. Al igual que "The Brutalist", también fue filmada en 70 mm, pero es bastante más corta.

Venecia será solo la primera parada para varias películas, incluidas "Frankenstein" y "The Smashing Machine" ("La Máquina: The Smashing Machine"), que se presentarán en el Festival de Cine de Toronto poco después.

El festival ha programado 15 documentales fuera de competencia, incluyendo a la ganadora del León de Oro Laura Poitras, y "Cover-Up" de Mark Obenhaus, sobre el periodista de investigación Seymour Hersh; el documental "Marc by Sofia" de Sofia Coppola sobre su larga amistad con el diseñador de moda Marc Jacobs; el documental "Ghost Elephants" de Werner Herzog, descrito como tan emocionante como un thriller; y "Kim Novak’s Vertigo".

Tanto Novak como Herzog serán honrados con premios a la trayectoria durante el festival.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.