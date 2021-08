Cuando serví en el ejército de EE.UU. todos los sargentos de instrucción sabían la verdad sobre Afganistán, los políticos la ignoraron

Casi veinte años después de su liberación, Kabul ha caído en manos de los talibanes, y no me corresponde decirles lo que la administración Biden debería o no debería hacer porque no tengo ni idea. A pesar de servir en el ejército, no me desplegué en Afganistán. No soy un experto en política exterior ni un especialista en diplomacia de Oriente Medio. No tengo conexiones culturales o familiares con ese país. Sin embargo, me siento desconsolado y agotado por las tragedias de esta semana en un país que nunca conocí realmente, la culminación de veinte años, y Dios mío, no puedo creer que hayan pasado veinte años, de ataúdes enterrados y promesas incumplidas. Pero lo más sorprendente de todo esto es que supe que esto vendría hace quince años.

Me alisté a fines de 2005, me embarqué para recibir entrenamiento básico de infantería y comencé a trabajar para transformarme de niño a adulto. Estaba rodeado de otros jóvenes que realizaban el mismo viaje y, al recordar ese momento, me sorprende la frecuencia con la que escuchamos a sargentos de instrucción y miembros del cuadro de entrenamiento, todos los cuales se habían desplegado en Afganistán en ese momento, que no teníamos por qué estar allí. Nos dijeron que la guerra era imposible de ganar. Eso no nos impidió entrenar, por supuesto, y puedo hablar del celo inusual que nuestros sargentos de instrucción tuvieron al hacernos pasar por el sistema. Parecía que el único enfoque de nuestro entrenamiento, al menos a sus ojos, no era tanto la búsqueda de ganar una guerra como asegurarnos de que tuviéramos las habilidades que necesitábamos para seguir con vida.

Muchos de nosotros no sobrevivimos. Yo era uno de los afortunados, asignados al tercer regimiento de infantería de Estados Unidos, la unidad del Ejército encargado de enterrar ceremoniosamente los restos de los soldados caídos después de su regreso de Irak y Afganistán. Día tras día, mes tras mes, año tras año, fui asignado a pelotones de marcha y equipos de ataúdes que llevaron a nuestros hermanos de armas a su lugar de descanso final. Mi tiempo allí abarcó los años más mortíferos de la Guerra contra el terrorismo. Estábamos ocupados. En el fondo de mi mente, escuché las palabras de mis sargentos de instrucción y traté de entender por qué demonios todavía íbamos por este camino. Era tentador apagar tu cerebro porque de lo contrario, las preguntas sin respuesta que estaban metidas en el fondo emergerían y perseguirían a los más comprometidos entre nosotros.

Seis meses antes de irme a West Point, mi amigo Joseph M. Hernández, esposo y padre de dos hijos, fue asesinado por un artefacto explosivo improvisado en la provincia de Zabul en Afganistán junto con otros dos en su unidad. Se convirtió en el primer soldado alistado en ser enterrado con todos los honores en el Cementerio Nacional de Arlington, donde menos de un año antes había llevado los ataúdes de otros. Tenía 24 años y “esta guerra no se puede ganar” resonó en mi mente con más fuerza que nunca.

Recordé esas palabras cuando era cadete en la Academia en 2010 y el presidente Obama pronunció su famoso discurso sobre la estrategia de Afganistán ante el Cuerpo de Cadetes, duplicando la inversión de nuestro país. Recuerdo cuando dijo: “Como Comandante en Jefe, he determinado que es de vital interés para nuestro país enviar 30 mil soldados estadounidenses adicionales a Afganistán”, y sentí un nudo en el estómago. Creo firmemente que el presidente Obama sintió que estaba haciendo lo correcto y, sin embargo, incluso en ese momento, su confianza en nosotros palideció en comparación con las experiencias vividas por los sargentos que había conocido allí. Me llamó la atención que en todo mi tiempo como soldado alistado, nunca había escuchado a un sargento u oficial que se había desplegado en Afganistán ni siquiera insinuar que teníamos una oportunidad de “ganar”, lo que sea que eso significara en ese entonces.

He hecho todo lo posible por no pensar demasiado en todo lo que se ha perdido y por lo que se suponía que era una causa justa, todo fue arrojado a las fauces del destino. El dinero es una cosa: una estimación tiene el costo total de la guerra en Afganistán en aproximadamente un billón de dólares estadounidenses, pero el costo humano es desgarrador: más de 47 mil civiles afganos, 66 mil militares y policías afganos, 2 mil 448 miembros del servicio estadounidense, casi 4 mil contratistas estadounidenses, mil 144 soldados aliados, 444 trabajadores humanitarios y 72 periodistas.

Y, sin embargo, un costo que no se puede cuantificar es la podredumbre de la desconfianza que muchos de mi generación sienten ahora hacia nuestro liderazgo político, particularmente entre aquellos de nosotros que servimos. Incluso dentro de la lectura más generosa, es difícil no sentirse traicionado por una clase política que ignoró el sentido común en el terreno.

Ellos sintieron que nuestras vidas valían la pena arriesgarse, y ¿qué tenemos ahora para mostrar por ello?

Leer más: Biden autoriza a 5 mil soldados para una “retirada ordenada y segura” de Afganistán

Charlotte Clymer es escritora, veterana militar y miembro del Proyecto de Seguridad Nacional Truman. Puede encontrar más de su trabajo en Charlotte's Web Thoughts