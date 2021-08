Washington DC sigue poniendo la piel de gallina.

Justo cuando pensaban que estaban a salvo del enjambre de cigarras, los residentes han estado experimentando misteriosas picaduras de insectos que dejan marcas distintivas que pican en toda su piel.

La búsqueda de la novela se volvió viral después de que la gente comenzó a publicar imágenes de las mordeduras en el grupo de Facebook Arlington Neighbors Helping Each Other Through Covid-19 alrededor del 25 de julio.

El subdirector del Departamento de Servicios Humanos del condado de Arlington, Kurt Larrick, le dijo a The Independent que tienen un sospechoso principal, pyemotes, un tipo de ácaro que pica la hoja de roble, pero que todavía están monitoreando e investigando.

“Es difícil encontrar una causa definitiva con picaduras que no se notan y un insecto que desapareció hace mucho tiempo (por ejemplo, no está adherido como una garrapata madura)”, mencionó.

Los ácaros microscópicos se alimentan de los huevos de las cigarras, que quedaron atrás por miles de millones después de que Washington fuera invadido recientemente por los insectos chillones.

Desde que los insectos comenzaron a morder a las personas, especialmente si estaban sentadas debajo de robles, el grupo de Facebook se ha visto inundado de personas que buscan alivio.

"¿Alguien ha encontrado algún alivio que funcione con estas picaduras de ácaros del roble?", escribió un miembro del grupo. “Me tortura el picor y Benadryl no me lo corta. No quiero rascarme y arriesgarme a una infección. Tengo picaduras en todo el cuello, la clavícula y el área de los senos. No estoy segura de cómo sucedió”.

Un usuario de Facebook recomendó aceite de árbol para reducir la picazón, mientras que otro recomendó la crema para hemorroides con lidocaína.

Se han propuesto cucharas calientes, secadores de pelo y aloe fresco, mientras que un usuario de Facebook recomienda una dosis saludable de vodka, aunque no aclara si debe administrarse por vía tópica o interna.

Larrick advirtió que las personas deberían consultar a su proveedor de atención médica por cualquier lesión de la piel relacionada con la irritación, pero que existen algunas soluciones rápidas para aliviar el dolor.

“Nuestro consejo continuo es la prevención: repelente registrado por la FDA y vestimenta adecuada, y tratamiento para la picazón, Benadryl e hidrocortisona”, comentó Larrick.

Gene Kritsky, decano de ciencias naturales y del comportamiento de la Universidad Mount St Joseph, le dijo a The Washington Post que la infestación de ácaros eventualmente terminaría una vez que terminaran con los huevos puestos durante la oleada de cigarras Brood X este verano.

“Quiero que la gente sepa que no está loca”, explicó Kritsky. “Es un fenómeno relacionado con la presencia de cigarras y se disipará. Y eventualmente, no lo tendrás el próximo año, porque las cigarras no saldrán”.