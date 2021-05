Exesposa de Donald Trump Jr. salió con un agente del Servicio Secreto que el presidente les asignó, revela libro

La exesposa de Donald Trump Jr. comenzó a salir con un agente del Servicio Secreto asignado para proteger a la familia Trump poco después de su divorcio del hijo del presidente, según un nuevo libro.

Según un nuevo libro escrito por Carol Leonnig, reportera del Washington Post, ganadora del premio Pulitzer, los agentes del Servicio Secreto no pueden salir con las personas que están custodiando, pero la agencia no se opuso a que Vanessa Trump, la exesposa de Trump Jr., iniciara en una relación con el agente porque ya no estaba asignado para protegerla después del divorcio.

The Guardian obtuvo una copia del libro e informó los hallazgos.

Aparentemente, Vanessa Trump no fue la única miembro del clan Trump que se enredó románticamente con un agente del Servicio Secreto.

El libro -"Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service"- también informa que había sospechas de que la hija del expresidente, Tiffany, también pudo haber formado una relación con un agente del Servicio Secreto.

Leonning afirma en el libro que Tiffany Trump rompió con su novio y "comenzó a pasar una cantidad inusual de tiempo a solas con un agente del Servicio Secreto en su detalle", lo que aparentemente causó cierta preocupación entre los líderes de la agencia, quienes se "preocuparon por la cercanía que Tiffany parecía estar tener con el agente alto, moreno y guapo".

Ni Tiffany Trump ni el agente han hablado de que haya ocurrido algo fuera de lugar, escribió Leonning, e incluyó que los agentes a menudo tienen que pasar tiempo a solas con las personas que están protegiendo.

El agente fue reasignado después de que surgieron inquietudes.

Los Trump a veces tenían una relación extraña y polémica con los agentes del Servicio Secreto.

Según los informes, Donald Trump pidió que los agentes con sobrepeso o los agentes que consideraba "demasiado bajos" fueran eliminados de su servicio.

"Quiero que estos tipos gordos no sean de mi lista", dijo Trump, según se informa en el libro. "¿Cómo van a protegerme a mí y a mi familia si no pueden correr por la calle?".

Es posible que el expresidente haya confundido al personal de la oficina con los agentes de campo, que tienen diferentes requisitos de aptitud.

En enero se informó que Ivanka Trump y Jared Kushner prohibieron a los agentes del Servicio Secreto usar cualquiera de la media docena de baños en su casa de Washington DC, lo que obligó a los agentes a buscar orinales portátiles o baños en las casas del expresidente Barack Obama y el vicepresidente Mike Pence cuando necesitaban usar las instalaciones.

Los agentes finalmente alquilaron un apartamento de $3,000 por mes al otro lado de la calle de la casa de la hija del presidente solo para usar el baño.

La Casa Blanca en ese momento negó las afirmaciones y dijo que el Servicio Secreto decidió alquilar la casa por su cuenta.

Después de que se conoció la historia, el Servicio Secreto envió a los medios de comunicación un correo electrónico explicando que trató de no imponerse a las residencias privadas utilizando baños y corroboró la versión de los hechos de la Casa Blanca.

"Ivanka Trump y Jared Kushner no han negado el acceso del personal del Servicio Secreto a su casa para incluir el uso del baño", decía el correo electrónico.