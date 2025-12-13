Stay up to date with notifications from The Independent

Universidad Brown informa sobre un tirador activo en el campus de Rhode Island

AP Noticias
Sábado, 13 de diciembre de 2025 17:21 EST
EEUU-UNIVERSIDAD-HOMBRE ARMADO
EEUU-UNIVERSIDAD-HOMBRE ARMADO (AP)

La policía respondió a una situación de tirador activo el sábado en el campus de la Universidad Brown en Providence, según el sistema de alertas de la escuela. Las autoridades dijeron que se había detenido a un sospechoso.

El tiroteo se reportó cerca del edificio Barus & Holley, una estructura de siete pisos que alberga la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física, según el sitio web de la escuela. Incluye 117 laboratorios, 150 oficinas, 15 aulas y 29 laboratorios.

Las autoridades aún recopilaban información de la escena activa, dijo Kristy DosReis, jefa de información pública de la ciudad.

La escuela, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, es una institución privada sin fines de lucro con aproximadamente 7.300 estudiantes de pregrado y poco más de 3.000 de posgrado, según su sitio web.

El sábado fue el segundo día de exámenes finales para el semestre de otoño.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

