Turquía suspende temporalmente los C-130 tras accidente que mató a 20 militares

Turquía suspende temporalmente los vuelos de sus aviones militares de carga C-130 por precaución, anunció el Ministerio de Defensa el jueves, tras un accidente en Georgia que cobró la vida de los 20 militares a bordo.

El aparato volaba desde Ganja, Azerbaiyán, hacia Turquía cuando se estrelló en el municipio de Sighnaghi, en Georgia, cerca de la frontera azerbaiyana, el martes. La causa del accidente está bajo investigación.

Los militares formaban parte de una unidad encargada del mantenimiento y reparación de los F-16 turcos que habían volado a Azerbaiyán para participar en las celebraciones del Día de la Victoria en el país. El evento conmemoraba el triunfo militar de Azerbaiyán en 2020 sobre Armenia por el control de la región de Karabaj, conocida internacionalmente como Nagorno-Karabaj, un conflicto que había durado casi cuatro décadas.

El Ministerio de Defensa Nacional turco indicó que los vuelos de los C-130 quedaron suspendidos temporalmente para permitir que las aeronaves pasen inspecciones técnicas exhaustivas. Solo los aviones que las pasen con éxito podrán volver a volar, explicó el comunicado.

Los aviones de carga militar C-130 son ampliamente utilizados por las fuerzas armadas turcas para transportar personal y llevar a cabo operaciones logísticas.

Turquía movilizó a un equipo de investigación de accidentes para determinar la causa del siniestro. Según el ministerio, la grabadora de los datos de vuelo del avión y la grabadora de las voces de cabina fueron enviadas a Turquía y están siendo examinadas en Ankara.

La aeronave fue comprada a Arabia Saudí en 2012 y se añadió al inventario de la Fuerza Aérea de Turquía en 2014, tras pasar procedimientos de mantenimiento. Más tarde fue modernizada y ha estado en uso desde 2022. Su último mantenimiento programado se completó el 12 de octubre, de acuerdo con el ministerio.

El ministerio afirmó que, en el momento del siniestro, a bordo del avión no había municiones.

Los escombros del avión quedaron esparcidos por varios lugares, y los restos de la 20ma víctima fueron recuperados el jueves.

Los funerales por los muertos se celebrarán luego de que los cadáveres sean repatriados a Turquía y se completen las autopsias.

