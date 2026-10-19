Trump viaja a Kansas, donde agricultores están presionados por la inflación en período de cosecha

Glenn Brunkow, un agricultor de Kansas, describe esta época del año como la más difícil, cuando los agricultores recogen sus cosechas, las llevan a la ciudad y trasladan su ganado de los pastizales a sus hogares de invierno.

Pero este año, lo están haciendo con precios del diésel más de 2,50 dólares por galón por encima de los de hace un año, lo que se suma a las presiones financieras derivadas del aumento de costos, mercados impredecibles y ganancias en disminución.

“Nos llueven problemas desde todas las direcciones”, manifestó Brunkow, presidente de la Oficina Agrícola de Kansas.

La tensión económica se está convirtiendo en una preocupación política creciente para los republicanos en estados que han dominado durante mucho tiempo. El presidente Donald Trump viajará a Kansas el lunes y a Iowa más adelante en la semana, la más reciente de una serie de paradas con las que intenta energizar a su base en las últimas semanas antes de las elecciones de mitad de mandato.

Las visitas se producen mientras los republicanos destinan dinero a las contiendas al Senado en Kansas, Nebraska e Iowa en medio de preocupaciones sobre el entusiasmo de los votantes. La ansiedad puede ser especialmente notable en Kansas —un estado que Trump ganó por 16 puntos porcentuales frente a la demócrata Kamala Harris en 2024—, mientras el senador republicano Roger Marshall enfrenta un duro desafío del demócrata Adam Hamilton. Los demócratas no han ganado una elección al Senado en Kansas en 94 años.

Brunkow, cuya organización respaldó a Marshall, comentó que le han preguntado muchas veces si las frustraciones económicas podrían llevar a agricultores republicanos a votar por los demócratas.

“No creo necesariamente que eso ocurra”, señaló Brunkow. “Pero creo que reduce el entusiasmo de los productores agrícolas para ir a votar”.

Aumenta el descontento de los republicanos con su partido

Don Hineman, un ganadero del oeste de Kansas y exlíder de la mayoría republicana en la Cámara estatal, dijo que está viendo una frustración creciente entre los votantes del Partido Republicano más allá de los agricultores, incluidos algunos que han apoyado a Trump en múltiples elecciones.

Afirmó que los agricultores entienden que los aranceles de Trump han perjudicado sus negocios y están molestos por la guerra en curso con Irán. La inmigración también se ha convertido en una fuente de preocupación, en particular después de recientes redadas migratorias en el oeste de Kansas que resultaron en la detención de más de 100 personas.

“Necesitamos una frontera segura; todos podemos estar de acuerdo en eso”, expresó Hineman. “Pero también necesitamos una política migratoria viable que aporte la fuerza laboral de la que Estados Unidos siempre ha dependido y que siempre seguirá necesitando”.

Hineman sostuvo que el argumento republicano tradicional en Kansas —que elegir a demócratas empoderaría al ala liberal del partido— está perdiendo efectividad con algunos votantes, incluido él mismo.

“Estoy cansado de que me intenten convencer con acusaciones de que el coco va a venir por nosotros”, declaró. “Estoy tan harto del Partido Republicano y de su disposición a someterse ante nuestro actual comandante en jefe que estoy dispuesto a considerar alternativas”.

Debbie Geneva, de 61 años, de Nortonville, Kansas, contó que Hamilton le causó una buena impresión después de que visitó un mercado local para conocer a la gente, algo que, según dijo, no ha visto hacer a Marshall. Nunca ha votado por un demócrata, indicó, pero sigue indecisa sobre la contienda al Senado.

“Nunca he votado por un demócrata en toda mi vida, así que me da un poco de miedo estar indecisa”, comentó Geneva. “Se lo dije a una de mis amigas y no lo pueden creer, pero así es como me siento ahora mismo”.

Indicó que el aumento de los costos de la atención médica y de los gastos cotidianos ha agravado sus frustraciones.

“Y luego, por supuesto, los acuerdos comerciales”, añadió. “Los republicanos no le han hecho ningún favor al Medio Oeste con eso”.

Los agricultores sienten apretón financiero

Los agricultores han pasado meses sintiendo el apretón, ya que los costos de insumos como el diésel, el fertilizante y la semilla se han disparado debido a limitaciones en las refinerías y a interrupciones del suministro vinculadas a la guerra con Irán.

El diésel promedió 6,30 dólares por galón a nivel nacional el viernes, más de un 70% por encima de hace un año, según el club automovilístico AAA. El aumento ha sido especialmente doloroso durante la temporada de cosecha, cuando los agricultores dependen del combustible para operar la maquinaria y transportar los cultivos.

“Esta es una época del año en la que usamos mucho combustible, y simplemente no hay mucho que podamos hacer”, explicó Brunkow. “Los márgenes son estrechos, y cualquier cosa que recorte ese margen realmente duele”.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyecta que el ingreso neto agrícola disminuirá un 2,6% este año, mientras los gastos de producción aumentan un 4,5%. Se espera que los gastos solo en combustible y aceite se disparen casi un 30%, según el pronóstico de septiembre de la agencia.

El gobierno de Trump ha intentado aliviar parte de esas cargas. Hace poco, Trump firmó una orden ejecutiva para flexibilizar los límites sobre el uso libre de impuestos del diésel teñido de rojo, una decisión que según dijo ahorraría “millones” a los agricultores. Eso ocurrió después de un paquete de ayuda de 12.000 millones de dólares para agricultores anunciado por el gobierno de Trump en diciembre.

Pero esos esfuerzos no han borrado las frustraciones entre algunos agricultores que anticipaban un mejor panorama financiero con Trump.

Brunkow señaló que muchos agricultores “pensaron que sería mejor” con Trump, aunque cree que la mayoría aún lo consideraría la mejor opción en la elección de 2024.

“Ha cometido algunos errores innecesarios”, afirmó Brunkow. “Cálculos equivocados, malos consejos, que tuvieron consecuencias no deseadas”.

Las preocupaciones se extienden más allá de Kansas

Trump viajará a Iowa el jueves, donde los republicanos están defendiendo contiendas competitivas para gobernador y para el Senado. El estado, que Trump ha ganado en tres elecciones presidenciales consecutivas, es otro bastión agrícola donde las frustraciones económicas se han convertido en parte del debate político.

En Nebraska, los republicanos del Senado han invertido casi 15 millones de dólares en una contienda entre el senador republicano Pete Ricketts y el candidato independiente Dan Osborn, una cantidad sin precedentes para un estado que Trump ganó por 20 puntos porcentuales en 2024.

David McIntosh, presidente del influyente Club for Growth, apuntó que su grupo ha seguido de cerca a los estados con fuerte peso agrícola y reconoció preocupaciones por una caída del entusiasmo. Su grupo está gastando millones de dólares en candidatos republicanos en Kansas, Nebraska y otros lugares.

“Los agricultores están atrapados entre precios más altos de los insumos y un mercado internacional menor debido a los aranceles”, sostuvo McIntosh. “El entorno económico no ha sido bueno”.

Los demócratas, por su parte, ven una oportunidad en las frustraciones económicas, incluso en estados donde les ha costado ganar elecciones estatales.

El exsenador Jon Tester, un demócrata de Montana que perdió la reelección en 2024, aseguró que “no hay duda” de que los demócratas rendirán mejor de lo esperado en estados agrícolas.

“Estos tipos tienen que pagar cuentas a fin de mes, y desde hace varios meses ha sido difícil hacerlo”, expresó Tester. “Esto va mucho más allá de la política”.

Agricultor de tercera generación, Tester dijo que comenzó a dedicarse a la agricultura en 1978 y fue testigo de la crisis agrícola de la década de 1980, cuando “un buen número de mis vecinos se mudó".

“Nos estamos preparando para el mismo tipo de situación”, advirtió Tester. “La economía en la agricultura de producción de granjas familiares en este momento probablemente está peor ahora que en la década de 1980”.

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Cappelletti reportó desde Washington. El corresponsal Nick Ingram contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.