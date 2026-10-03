Trump promete pagos de $90 a más de 20 millones de adultos mayores antes de las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promete más pagos a los votantes justo antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre; esta vez, anunció que dará 90 dólares a más de 20 millones de adultos mayores para ayudarles a pagar las primas de Medicare.

El anuncio, que Trump hizo a última hora del viernes en redes sociales, llega después de que dijera el mes pasado que cerca de 1 millón de personas recibirían cheques de reembolso de 500 dólares para las primas de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. También prometió durante la campaña enviar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de mitad de mandato.

Esa promesa —que requeriría la aprobación del Congreso— probablemente costaría más de 1 billón de dólares, lo que aumentaría el déficit y agravaría la inflación.

Las encuestas muestran que los estadounidenses culpan cada vez más a Trump por el alto costo de la gasolina y los comestibles, y que solo el 17% aprueba su manejo de la inflación. El mandatario ha intentado restar importancia a las preocupaciones sobre la asequibilidad, al afirmar que la economía está en auge.

La Casa Blanca indicó que los pagos de 90 dólares para los adultos mayores saldrán del Fondo de Mejora de Medicare, establecido por el Congreso en 2008 como financiamiento flexible para mejorar las operaciones del programa y los pagos a los proveedores de atención médica.

Los afiliados a la Parte B de Medicare pueden esperar recibir un pago único en octubre, ya sea mediante depósito directo o por cheque, señaló la Casa Blanca. Los costos mensuales totales del programa, que cubre gastos como consultas médicas, servicios de ambulancia y pruebas de laboratorio, comienzan alrededor de 200 dólares y varían según los ingresos.

Para ser elegibles, los adultos mayores deben vivir en Estados Unidos y no estar recibiendo ya ayuda para pagar la prima a través de Medicaid ni estar pagando primas mensuales ajustadas según los ingresos, de acuerdo con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. Los adultos mayores inscritos en Medicare Advantage, una alternativa de plan privado a la cobertura tradicional de Medicare, no son elegibles para el pago. Más de la mitad de los beneficiarios de Medicare que cumplen los requisitos tienen Medicare Advantage, según KFF, una organización sin fines de lucro de investigación sanitaria.

El Fondo de Mejora de Medicare no ha sido utilizado de esta manera por gobiernos anteriores, aunque el Congreso ha retirado periódicamente dinero del fondo para pagar otras prioridades, afirmó Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de políticas de salud de KFF. Por ejemplo, se utilizaron 20.740 millones de dólares para la creación de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio en 2010.

“Los términos del Fondo de Mejora de Medicare son bastante amplios y otorgan una considerable discrecionalidad al gobierno”, señaló.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.