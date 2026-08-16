Trump le ordena al Pentágono reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur

El presidente estadounidense Donald Trump le ordenó el domingo al Pentágono reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, después de que, según afirmó, ese país se negó a ayudar a desnuclearizar a Irán.

En una publicación en redes sociales, el mandatario declaró que los ejercicios, programados para comenzar esta semana, son costosos y “envían una señal que es totalmente inapropiada y hostil” a Corea del Norte, que, según dijo, “no ha sido amenazante y ha sido respetuosa” mientras Trump ha estado en la Casa Blanca.

“Por lo tanto, y basándome en el hecho de que es demasiado tarde para cancelar, le he pedido al secretario de Guerra, Pete Hegseth, ¡reducir sustancialmente los Ejercicios Militares Conjuntos!”, escribió.

Los ejercicios de 11 días, en los que participan 18.000 soldados surcoreanos, fueron diseñados para reforzar la preparación ante las amenazas norcoreanas.

Se tenía previsto que las fuerzas de Estados Unidos y Corea del Sur practicaran operaciones conjuntas en escenarios complejos, incluido un ejercicio con fuego real para poner a prueba la precisión conjunta en la selección de blancos y maniobras, el cruce de un cuerpo de agua amplio, y la distribución de equipo militar preposicionado, según las fuerzas armadas estadounidenses.

Un día antes, Trump publicó una foto de sí mismo de pie junto al gobernante norcoreano Kim Jong Un, y escribió que ambos líderes se llevan muy bien “a pesar de la mirada poco amistosa en esta foto en particular”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte ha calificado el entrenamiento entre Washington y Seúl como “un ensayo para una guerra agresiva” que está desencadenando un nivel diferente de inestabilidad en la región.

Trump se reunió tres veces con el gobernante norcoreano durante su primer mandato para hablar sobre el programa nuclear del país, la más reciente en 2019. Desde que regresó al cargo, el presidente estadounidense ha expresado interés en continuar esas conversaciones.

Esta no es la primera vez que Trump ha buscado poner fin a los ejercicios militares. Durante su primer mandato también emitió un anuncio sorpresivo, en el que calificó los juegos de guerra como “provocativos”.

“Vamos a detener los juegos de guerra, lo que nos ahorrará una cantidad tremenda de dinero, a menos y hasta que veamos que la negociación futura no marcha como debería”, les dijo Trump a los reporteros después de su reunión de 2018 con Kim Jong Un en Singapur.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.