Trump cancela firma de proyecto de vivienda en el Capitolio a menos que se apruebe una ley electoral

El presidente Donald Trump publicó en redes sociales que ya no firmará, como estaba previsto para el miércoles, una medida bipartidista para aumentar la construcción de viviendas.

Se suponía que el proyecto de ley se firmaría en el Capitolio, pero Trump ahora quiere que el Congreso apruebe primero un proyecto de ley de votantes.

“La conferencia de prensa y firma de hoy sobre vivienda quedan canceladas hasta que aprobemos la desesperadamente necesaria SAVE America Act, que considero una Emergencia Nacional”, publicó el mandatario.

Trump ha estado presionando al Senado para que elimine el obstruccionismo con el fin de aprobar el proyecto “Ley SALVAR Estados Unidos” (SAVE America Act, y las siglas de Safeguard American Voter Eligibility) que introduciría nuevos requisitos de identificación y prueba de ciudadanía a los votantes.

Legisladores demócratas sostienen que la medida, tal como está redactada, sería una forma de supresión del voto.

Trump ha presionado durante meses a los senadores para que se concentren en la SAVE America Act, aunque no cuenta con los votos para aprobarse. Al mismo tiempo, les ha impedido confirmar a uno de sus propios nominados, les ha pedido financiar partes de su proyecto de salón de baile en la Casa Blanca pese a la oposición y los ha obligado a defender su guerra con Irán aun cuando cuestionan la estrategia y el objetivo final.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.