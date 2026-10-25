Trump anuncia en un acto de campaña que Audi construirá una nueva planta en Georgia

El presidente Donald Trump anunció el sábado que Audi construirá una planta automotriz en Georgia, mientras intenta cumplir su promesa de impulsar la manufactura estadounidense en los últimos días previos a las elecciones legislativas.

Durante un acto de campaña en Perry, Georgia, donde buscó impulsar a candidatos republicanos, el mandatario afirmó que Audi —la marca alemana de lujo propiedad de Volkswagen— se comprometería a invertir 4.200 millones de dólares en la localidad de Macon para dar inicio a la construcción de una planta que producirá 200.000 autos al año.

“Piensen en eso, 200.000 autos al año. Eso es increíble”, manifestó Trump, quien atribuyó a sus agresivas —e impopulares— políticas arancelarias la decisión de la empresa de construir la planta.

El anuncio pareció programado para ofrecer un impulso de último minuto a los candidatos republicanos en un estado sin clara preferencia política, incluido el representante Mike Collins que busca el escaño del senador demócrata Jon Ossoff. Trump ha hecho campaña a lo largo de todo el mes en estados de clara tendencia republicana, en un intento del partido por conservar sus mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado. Trump ganó Georgia en 2024 después de perderlo en 2020.

Trump estuvo acompañado en el escenario por Gernot Döllner, presidente del consejo de administración de Audi, quien dijo que la planta estaría produciendo “nuestras camionetas más grandes y premium”.

“Esta es una inversión a largo plazo, porque creemos en el mercado estadounidense”, recalcó.

La compañía señaló en un comunicado que la planta —la primera de la compañía en Georgia— crearía aproximadamente 4.500 empleos y que se tiene previsto que la construcción comience el próximo año. La producción está programada a iniciar a principios de la década de 2030.

Los republicanos se preparan para la posibilidad de reveses en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, mientras lidian con los bajos índices de popularidad del presidente y la molestia de los votantes por los altos costos de vida y la actual guerra contra Irán.

El candidato republicano a gobernador de Georgia, Rick Jackson agradeció a Trump.

“Gracias a nombre de Georgia, por traer hoy mismo el mayor acuerdo económico en la historia de Georgia”, declaró.

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Colvin informó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.