Texas: Arrestan a un residente que denunció la muerte de un hombre a tiros

Cuando llamó al 911 sobre el automóvil desconocido estacionado en su camino de entrada, Terry Turner ya le había disparado al conductor.

El hombre de Texas le dijo a un operador que había corrido en busca de su pistola después de ver el Audi y persiguió el auto mientras el conductor daba marcha atrás a la calle, según una declaración jurada de la Oficina del Sheriff del Condado de Caldwell. Luego abrió fuego, impactando a Adil Dghoughi, de 31 años, en la cabeza.

"Acabo de matar a un tipo", le dijo Turner al operador del 911, según la declaración jurada.

El hombre de 65 años fue arrestado y acusado de asesinato el viernes, 11 días después del tiroteo a las 03:00 horas del 11 de octubre en Martindale, una pequeña ciudad a unas 40 millas de Austin. El arresto se produjo en medio de crecientes demandas de respuestas sobre lo que le sucedió a Dghoughi, un inmigrante marroquí con una maestría en análisis financiero de la Universidad Johnson & Wales.

Antes de que Turner fuera detenido, las autoridades dieron a conocer algunos detalles sobre el tiroteo. Los seres queridos de Dghoughi habían presionado repetidamente para un arresto, concediendo entrevistas sobre el caso y organizando una vigilia junto con el Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses (CAIR).

"No representaba ninguna amenaza para esta persona", dijo su novia Sarah Todd a The Washington Post. “Y lo que sea que esté retorcido en la mente de este hombre, por alguna razón pensó que podía hacer esto. Y no está bien. Simplemente no está bien".

Turner fue puesto en libertad después de pagar una fianza el día de su arresto, según muestran los registros, y un gran jurado decidirá si lo procesa. Su abogado, Larry Dean Bloomquist, dijo en un correo electrónico el lunes que entendía el interés del público en el caso. Pero pidió paciencia con la investigación porque "lleva tiempo hacer estas cosas bien".

“Quisiera recordarle al público que Turner se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia”, agregó. “No juzgaremos el caso en la prensa. Turner y su familia están tristes por la muerte de Dghoughi y comprenden el dolor de su familia".

Dghoughi pasó el fin de semana antes de su muerte con Todd, su novia de año y medio. Entre lágrimas, recordó haber bailado en la cocina con él mientras preparaba el desayuno el domingo 10 de octubre. Más tarde, los dos hicieron el viaje de 45 minutos desde su casa en Maxwell a San Antonio para una barbacoa en la casa de su prima.

Tenían planeado quedarse a pasar la noche, pero él decidió irse alrededor de las 12:30 horas, llevándose su Audi. Eso no era inusual, dijo Todd: "A veces, si no podía dormir, simplemente conducía y escuchaba música y simplemente se relajaba".

Dghoughi pasó un par de horas en la casa de Todd, y finalmente terminó en el camino de entrada de la casa de ladrillos rojos de Turner a una milla de distancia, en la cuadra 100 de Tina’s Trail. No está claro qué lo llevó allí: su novia dice que puede haber estado perdido y tratando de orientarse.

Turner vio el automóvil en el camino de entrada, con los faros apagados, después de despertarse para usar el baño, dice la declaración jurada.

“El sospechoso dijo que corrió de regreso a su habitación, recogió su pistola de la mesita de noche junto a la cama y luego salió corriendo, momento en el que los faros del vehículo se iluminaron”, continúa. "El sospechoso dijo que el vehículo comenzó a acelerar rápidamente en reversa, donde el sospechoso lo persiguió".

Turner dijo que impactó la puerta del lado del conductor dos veces con su pistola, luego la disparó antes de entrar para llamar al 911. Durante la llamada, dijo que Dghoughi "intentó apuntarme con un arma". Pero una búsqueda no reveló ningún arma de fuego, dice la declaración jurada.

Cuando llegaron los agentes, encontraron Dghoughi sentado en el coche, con una herida de bala en la cabeza. Los paramédicos lo llevaron a un hospital, pero ya era demasiado tarde.

“Al final del día, no creo que se trate de otra cosa que no sea un ser humano que pierde la vida fuera de la casa de alguien que decidió no llamar a la policía, no llamar al 911, y en lugar de eso, tomó el asunto en sus propias manos”, dijo Mehdi Cherkaoui, un abogado que representa a la familia de Dghoughi.

Durante días después del tiroteo, las autoridades guardaron silencio sobre lo sucedido y dijeron en un comunicado de prensa que el agresor era "cooperativo" y que la investigación continuaba. Aquellos cercanos a Dghoughi lucharon por obtener información y cuestionaron por qué no se realizó un arresto de inmediato.

Todd dijo que ella y el hermano de Dghoughi, también texano, "pensaron que era ridículo que se pueda matar a alguien y ni siquiera ser arrestado". Se dirigieron a CAIR, que pidió una investigación independiente sobre el tiroteo, lo que planteó la preocupación de que la ley estatal de "defender su posición" podría estar protegiendo a Turner de ser responsabilizado.

“Cuanto más aprendía sobre lo que sucedió, más me sorprendía e incluso me enojaba”, dijo Faizan Syed, director ejecutivo de CAIR-Austin. “Aquí está este joven que es brillante, es un analista financiero y realmente está persiguiendo el sueño americano. Que le dispararan y lo mataran de esta manera, casi como si no fuera nada, realmente me dolió, y queríamos asegurarnos de que tomáramos medidas para crear conciencia".

Un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Caldwell no respondió de inmediato a una pregunta sobre el momento del arresto de Turner. En un comunicado de prensa, la agencia dijo que obtuvo una orden de arresto el jueves y detuvo a Turner al día siguiente después de que su abogado dijera que se entregaría. El comunicado agregó: “Los detectives han trabajado incansablemente en este caso desde que ocurrió el incidente".

Los seres queridos de Dghoughi están aliviados de que Turner enfrente cargos, dijo Cherkaoui. Pero están devastados por la pérdida del amable y consumado joven, dijo: "No creo que nadie sea capaz de transmitir los sentimientos, el dolor, la angustia".

"Tenía un futuro tan brillante por delante y es devastador que se lo hayan quitado", dijo Todd. "Arrebatado de todos nosotros".

The Washington Post