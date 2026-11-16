Tercer portaaviones de EEUU llega a Oriente Medio mientras Trump sopesa opciones en guerra con Irán

Un tercer portaaviones estadounidense ha llegado a Oriente Medio, informó un funcionario de Estados Unidos el lunes, en una demostración dramática de poderío militar mientras el presidente Donald Trump mantiene abiertas sus opciones sobre los próximos pasos en la guerra con Irán.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para abordar operaciones militares sensibles, confirmó la llegada del USS Theodore Roosevelt a la región.

Esto suma miles de efectivos adicionales a Oriente Medio, mientras Trump ha oscilado entre amenazar con nuevos ataques a gran escala contra Irán e insistir en que la guerra “militarmente está efectivamente terminada”.

El Roosevelt, junto con su escolta de choque, salió de San Diego en septiembre. Se une a los portaaviones USS George H.W. Bush y USS George Washington, así como a buques más pequeños de la Marina, que están en la región para mantener un bloqueo naval del transporte marítimo iraní.

Tres portaaviones desplegados en Oriente Medio es algo poco común

El H.W. Bush llegó a la región en abril, mientras que el George Washington llegó en agosto. La Marina ya había tenido tres grupos de ataque de portaaviones en Oriente Medio en abril, por primera vez desde 2003.

Además de los tres portaaviones, la flotilla en el mar Arábigo incluye ahora 13 destructores, dos cruceros y un buque de combate litoral, según la Marina. Otros dos destructores están en el mar Rojo.

El Roosevelt se había desplegado junto con el grupo anfibio de preparación USS Makin Island, que incluye los buques de desembarco anfibio USS John P. Murtha y USS Anchorage y alrededor de 2.000 infantes de marina. Esos buques aún no han llegado a la región.

El tercer portaaviones llegó casi dos semanas después de las elecciones de mitad de mandato, en las que los votantes infligieron importantes pérdidas al Partido Republicano de Trump, impulsadas en parte por la impopularidad de la guerra con Irán y sus efectos económicos. Los resultados llevaron al vicepresidente JD Vance a distanciarse públicamente de Trump por el conflicto, al publicar en redes sociales que “la razón por la que perdimos es la guerra”.

Trump ha insistido en que fue lo correcto y no ha descartado reanudar el conflicto.

Trump dice que está preparado para atacar, pero quizá no sea necesario

La semana pasada, Trump advirtió a Irán que las fuerzas armadas de Estados Unidos están “listas para disparar” y que Estados Unidos estaba vigilando Pickaxe Mountain, una instalación vinculada al programa nuclear iraní, en busca de señales de actividad.

“Si algo no sale bien, no dudaré” en actuar, dijo Trump al locutor conservador Hugh Hewitt el jueves

Sin embargo, Trump también les comentó a los periodistas la semana pasada que creía muy poco probable que tuviera que ordenar nuevos ataques importantes contra Irán, al declarar que la guerra “militarmente está efectivamente terminada” tras reunirse con el primer ministro de Qatar.

Trump también afirmó que Estados Unidos ya no necesita un acuerdo con Teherán y le indicó a Vance —quien fue negociador principal en conversaciones anteriores de alto el fuego— que, en cambio se concentre en investigar un supuesto fraude en ciudades y estados controlados por demócratas.

Las negociaciones se han estancado por diferencias sobre el programa nuclear de Irán, un asunto que Trump insiste en incluir en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra. Irán quiere que Estados Unidos acepte primero varias condiciones fundamentales, incluida la eliminación del bloqueo naval que está impidiendo que su petróleo llegue a los mercados mundiales.

El conflicto se mantiene latente en el estrecho de Ormuz

Mientras tanto, un punto central del conflicto sigue siendo el estrecho de Ormuz, una vía marítima crítica por la que pasaba una quinta parte del petróleo mundial antes de la guerra.

Los buques comerciales siguen siendo atacados o enfrentan otros riesgos, mientras Estados Unidos ha llevado a cabo asaltos limitados contra objetivos iraníes cerca del estrecho y está ayudando a guiar a las embarcaciones a través de las aguas.

La televisión estatal iraní, citando a la rama naval de la Guardia Revolucionaria de Irán y al ejército, advirtió el lunes a las compañías navieras que una ruta respaldada por Estados Unidos a través de la vía marítima es peligrosa debido a minas.

Las minas han dañado seis petroleros desde el domingo, contaminando las costas del estrecho, según la marina de la Guardia Revolucionaria.

Por separado, un proyectil impactó contra un petrolero que intentaba transitar por el estrecho, lo que provocó un incendio en la sala de máquinas pero no víctimas, informó la United Kingdom Maritime Trade Organization.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en Oriente Medio, indicó que ha redirigido 150 buques mercantes y ha inutilizado cinco desde junio en el marco del bloqueo.

Evaluaciones independientes de Lloyd’s List muestran que el tráfico a través del estrecho es menos de un tercio de lo que era antes de la guerra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.