Miles de solicitantes de asilo se quedaron sin poder pagar los alimentos por falta de apoyo financiero

Miles de solicitantes de asilo se han quedado sin poder pagar la comida durante varios días después de que se les cortara el apoyo financiero durante un cambio de contrato en el Ministerio del Interior, según ha podido saber The Independent.

Las ONG dicen que las personas vulnerables, incluidas las familias con bebés y niños , están siendo forzadas a un "estado de indigencia" después de que sus tarjetas Aspen, una forma de tarjeta de débito emitida a los solicitantes de asilo para que puedan comprar suministros básicos, dejaron de funcionar.

El problema ha surgido después de la decisión del Ministerio del Interior de finalizar su contrato de tarjeta Aspen con la empresa de gestión de instalaciones Sodexo y comenzar un nuevo contrato con la empresa de tecnología financiera Prepaid Financial Services.

La transición tuvo lugar durante el fin de semana. A los solicitantes de asilo se les había informado que el sábado y el domingo no podrían acceder a los fondos (una asignación semanal de £39.63 si están en una casa y £8 si están en un hotel de pensión completa), mientras que el traslado entre los ancianos y se llevó a cabo una nueva tarjeta Aspen, pero que las nuevas tarjetas podrían utilizarse a partir del lunes.

Sin embargo, las organizaciones benéficas dijeron el miércoles que miles de personas aún no habían recibido sus nuevas tarjetas o no habían podido activarlas, dejándolas sin dinero.

Los activistas dijeron que la situación era "totalmente evitable" y que la transición del contrato debería haberse probado antes de implementarse en el Reino Unido durante un fin de semana.

Migrant Help, una organización benéfica contratada por el Ministerio del Interior para brindar servicios de apoyo a los solicitantes de asilo, se ha visto inundada de llamadas telefónicas de personas que no pueden acceder al dinero, y las personas tienen que esperar en espera durante horas antes de comunicarse con ellos.

Mientras tanto, las organizaciones benéficas están teniendo que tapar las brechas para apoyar a las personas que no pueden comprar alimentos y otros artículos básicos, y, según los informes, algunas tienen que rechazar a las personas debido a la alta demanda.

Un solicitante de asilo que todavía no tiene una tarjeta de Aspen le dijo a The Independent que él y su pareja sobrevivían de alimentos básicos sin frutas ni verduras frescas después de gastar lo último de su dinero en pañales para su hijo de ocho meses.

“Nos estamos quedando sin comida. Tenemos solo algunas cosas básicas para mi hijo. Le guardamos las verduras que le hemos dejado. Mi prometida y yo acabamos de comer pan o pasta”, dijo el hombre de 31 años que vive en Bradford.

El hombre, que llegó al Reino Unido con su familia en diciembre después de huir de las amenazas de muerte en su país de origen, se puso en contacto con Migrant Help y le dijeron que la organización benéfica intentaría organizar un pago de emergencia para él desde el Ministerio del Interior, pero primero tendría que hacerlo ser aprobado por el departamento.

Mientras tanto, Migrant Help lo remitió a la sucursal local de la Cruz Roja Británica, pero dijo que cuando llamó a esa organización benéfica le dijeron que no tenían capacidad ya que estaban inundados de solicitudes de ayuda de otros solicitantes de asilo que enfrentaban el mismo problema.

En otro caso, una mujer que vive en una casa compartida en Tower Hamlets en el este de Londres, que también está esperando su nueva tarjeta de Aspen, dijo que solo le quedaba una pequeña cantidad de comida antes de que se le acabara. Dijo que tres de cada seis solicitantes de asilo que vivían en su casa todavía estaban esperando su nueva tarjeta.

La mujer, que tiene poco más de 50 años, dijo que había esperado en espera a Migrant Help durante tres horas el miércoles antes de dejar de intentar comunicarse.

“Al final de la semana no me quedará comida. Hoy me he quedado sin leche. Intentaré ir al banco de alimentos mañana. Me siento estresado. Si contestaran el teléfono podrían ayudarnos, pero creo que la línea está ocupada porque mucha gente está teniendo el mismo problema ”, dijo.

En muchos casos, las tarjetas se han enviado a direcciones incorrectas, a veces a propiedades u hoteles desde donde se mudó la persona hace meses.

La tarjeta Aspen de un individuo fue enviada al hotel en el que vivía anteriormente y que fue dado de baja hace dos meses, mientras que varias tarjetas se enviaron a un hotel en Londres que fue dado de baja en febrero, según la organización benéfica Care4Calais.

"Ya es bastante malo que el sistema del Ministerio del Interior esté fallando, pero lo peor es que no hay una red de seguridad; no debería depender de organizaciones benéficas como la nuestra garantizar que las personas vulnerables no mueran de hambre", dijo Clare Moseley, fundadora de la organización benéfica.

Emma Birks, directora de campañas de Asylum Matters, dijo que “las dificultades y la angustia generalizadas […] podrían y deberían haberse previsto y eran totalmente evitables”.

“Miles de familias vulnerables en Gran Bretaña se han quedado durante días sin dinero en efectivo para alimentos y otros artículos esenciales.

"Con tanto en juego, la transición debería haberse probado a fondo antes de implementarse en todo el Reino Unido durante un solo fin de semana, con... planes de contingencia implementados", agregó.

Robina Qureshi, de Positive Housing in Action en Glasgow, dijo que la organización había recibido más de 130 llamadas y mensajes en los últimos tres días de personas que enfrentaban problemas, describiendo la situación como un "desastre imperdonable".

“Estamos hablando de familias con niños y bebés, así como de hombres y mujeres, muchos de los cuales sufren traumas de salud mental”, dijo.

"Esta es la punta del iceberg hasta donde podemos ver y es muy probable que haya personas olvidadas o perdidas en el sistema durante algunas semanas".

Un portavoz de Migrant Help dijo que su línea de ayuda había estado "extremadamente ocupada" durante los últimos días y se disculpó con aquellos que tenían dificultades para comunicarse.

Se ha contactado con el Ministerio del Interior y los Servicios Financieros Prepagos para hacer comentarios.