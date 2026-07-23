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Se estrella helicóptero militar checo en base de la Fuerza Aérea; muere soldado a bordo

R.CHECA-HELICÓPTERO ESTRELLADO
R.CHECA-HELICÓPTERO ESTRELLADO (AP)

Un helicóptero Venom del ejército checo con cinco soldados a bordo se estrelló el jueves, causando la muerte de uno e hiriendo a cuatro, informaron las autoridades.

El ejército checo indicó que el suceso ocurrió alrededor del mediodía (1000 GMT) en una base de la fuerza aérea en Náměšt nad Oslavou, ubicada a 180 kilómetros (unas 112 millas) al sureste de Praga.

El servicio regional de rescate señaló que una persona no sobrevivió al impacto, y que las otras cuatro fueron trasladadas a hospitales.

Los militares indicaron que han dejado en tierra sus 12 helicópteros UH-1Y Venom y AH-1Z Viper, fabricados en Estados Unidos, al tiempo que investigan el incidente. No han difundido más detalles sobre el siniestro ni sobre las lesiones de los soldados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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