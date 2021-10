Una niñera ha cuestionado si se equivocó al llamar a la policía a una madre que no volvió a casa cuando dijo que lo haría.

La joven anónima de 28 años relató el incidente en el subreddit AITA [Am I The A**hole] de Reddit, donde explicó que ya había trabajado para la familia en cuestión, ya que es “dinero fácil”, pero “la madre nunca llega a casa a tiempo”.

Según el OP [póster original], finalmente empezó a presionar a la madre para que compartiera la hora a la que estaría en casa después de que la falta de información “le hiciera imposible hacer nada los fines de semana”.

Sin embargo, a pesar de la insistencia de la niñera para que su empleador revelara a qué hora volvería, la usuaria de Reddit publicó que la madre de los niños nunca se presentó a tiempo.

“Iba a hacer de niñera para que ella pudiera ir a ‘almorzar’, pero se iba desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Se me iba todo el día. Después de eso, empezaba a darme horarios pero nunca los cumplía. Ni siquiera me llamaba para decírmelo, simplemente se quedaba fuera”, escribió.

La experiencia negativa con la familia llegó a un punto de inflexión el sábado, según la niñera, que reveló que llamó a la policía para denunciar a la mujer después de que no regresara a casa cuando comentó que lo haría.

Según la OP, ella había llegado a la casa de la familia a las 6 de la tarde y la madre había prometido volver a las 9 de la noche.

“Le dije que tenía que ser puntual porque tenía planes para salir con amigos. Incluso me estaba preparando en su casa después de acostar a los niños. Ella lo prometió. Por supuesto, llegan las 9 de la noche y no está en casa”, escribió. “La llamo, no responde. Le envío un mensaje de texto, no responde. Una hora más. Nada. Sigo llamando y enviando mensajes. Finalmente, es medianoche. A estas alturas, mis planes están arruinados desde hace tiempo, pero estoy enojada y agotada. La llamo y le dejo un mensaje de voz diciendo que si no está en casa en la próxima hora, consideraré que los niños están abandonados y llamaré a la policía. También le envío un mensaje de texto con esto”.

Leer más: Niño de 11 años va de puerta en puerta para salvar a sus vecinos dormidos de un incendio que se propagaba

Después de 30 minutos, la niñera volvió a intentar ponerse en contacto con su empleador, señalando que no “conoce a nadie de su familia ni al padre de los niños, así que no puedo llamarlos”. Cuando pasó otro “periodo de gracia” de 15 minutos, cumplió su amenaza de ponerse en contacto con la policía y llamó al teléfono de no emergencias.

Según la niñera, cuando llegó la policía, les mostró los mensajes de la madre confirmando a qué hora llegaría a casa. Después de que los agentes intentaran también ponerse en contacto con la madre de los niños, sin éxito, la niñera señaló que “la despidieron y se llevaron a los niños a la comisaría”.

En el post, la OP explicó entonces que fue despertada a las 3 de la madrugada por una llamada “frenética” de la madre de los niños, que quería saber dónde estaban sus hijos y por qué no estaban ahí.

“Le digo que he cumplido mi amenaza, que compruebe la comisaría. Me insultó, colgué y me fui a la cama”, recordó la niñera.

Sin embargo, según la OP, al día siguiente recibió un mensaje de su empleador en el que le informaba de que se había puesto en contacto con el padre de los niños y que el DCF [Departamento de Niños y Familias] había iniciado una investigación.

La niñera concluyó el post explicando que no había pensado que había hecho nada malo hasta que habló del incidente con una amiga que tiene hijos, quien le dijo que debería haber esperado y no haber vuelto a hacer de niñera de la familia, en lugar de llamar a la policía.

“Me preguntó si la posibilidad de perder a sus hijos valía la pena que yo fuera mezquina”, añadió.

Desde que se subió el post el miércoles, ha sido votado más de 21 mil veces, con cientos de usuarios de Reddit opinando.

Según la mayoría de los usuarios, la niñera no se equivocó al llamar a la policía, ya que muchos señalaron que el comportamiento de la madre era “irresponsable”.

“Su comportamiento es absolutamente irresponsable. Se merece una investigación del DCF si no se molesta en responder”, comentó una persona.

Otro posteó: “aunque probablemente habría hecho lo que sugirió la amiga: esperar, negarse a volver a sentarse, no la culpo al 100 por ciento por llamar a la policía. Una guardería habría hecho lo mismo si alguien viniera a por su hijo con seis horas de retraso”.

“Es terriblemente irresponsable y egoísta y sólo puede culparse a sí misma de cualquier consecuencia que se le pueda presentar”.

Otros aseguraron que la niñera “hizo lo correcto” porque “nunca está bien que una madre esté completamente fuera de contacto”.

“Llegar tarde ocasionalmente es comprensible, pero nunca está bien que una madre esté completamente fuera de contacto”, escribió otra persona. “Uno de sus hijos podría haberse ahogado o algo terrible y ella no estaba contestando su teléfono. Hizo lo correcto”.

Aunque muchos usuarios de Reddit apoyaron la decisión de la niñera, también hubo algunos que señalaron que debería haber dejado de trabajar para la familia “hace mucho tiempo”.

¿Tiene una historia sobre la que le gustaría que informemos? Contáctenos haciendo clic aquí