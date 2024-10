Qué esperar el día de las elecciones en Luisiana

Los votantes de Luisiana decidirán qué candidatos presidenciales recibirán sus ocho votos del Colegio Electoral en las elecciones del 5 de noviembre. También están en la boleta las contiendas por la Cámara de Representantes de Estados Unidos y un par de medidas electorales estatales.

El estado ha sido confiablemente republicano en las contiendas presidenciales desde 2000, y gran parte del estado —fuera de las áreas metropolitanas más grandes como Nueva Orleans y Baton Rouge— ha votado por el Partido Republicano. Cada vez menos residentes de Luisiana están registrados como demócratas, mientras que el número de votantes republicanos ha aumentado.

Cuatro de los seis distritos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos del estado se consideran seguros para los republicanos. Un quinto es el Segundo Distrito, anclado en Nueva Orleans, que ha sido seguro para los demócratas. Una nueva variante es el Sexto Distrito, un segundo distrito de mayoría negra en el centro de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en mayo. Dos miembros del liderazgo republicano en la Cámara de Representantes —el presidente Mike Johnson y Steve Scalise, líder de la mayoría— contienden para su reelección.

Luisiana es único en el sentido de que las elecciones del 5 de noviembre serán una primaria abierta para las contiendas no presidenciales. Eso significa que el estado aún no celebra primarias para reducir el número de candidatos a cargos que no sean el de presidente.

Para ganar un escaño el 5 de noviembre, el candidato principal debe recibir al menos el 50% de los votos, más uno. Si ningún candidato alcanza esa marca, los dos que obtengan más votos pasarán a una segunda vuelta el 7 de diciembre, que se conoce como la elección general de Luisiana. En todas las contiendas, excepto una, participan al menos tres personas.

Los votos para los demócratas pueden concentrarse en los recuentos más tempranos y en los más tardíos de la noche de las elecciones. Al comienzo de la noche, las papeletas de voto por correo y los votos anticipados en persona se tabulan de manera centralizada y se publican como un solo distrito, generalmente como el primer informe. Las boletas de voto por correo se han inclinado tradicionalmente hacia los candidatos demócratas, aunque la brecha se ha acortado. Hacia el final de la noche, el conteo de votos de Nueva Orleans y del este de Baton Rouge —bastiones demócratas— tienden a llegar después de muchas otras parroquias (como se denomina a los condados en ese estado). La pregunta suele ser qué impacto tendrán para los demócratas esas ráfagas tempranas y tardías de votos en un estado cada vez más republicano.

The Associated Press no hace predicciones y declara un ganador únicamente cuando ha determinado que no existe ningún escenario que permita a los candidatos que van detrás del líder cerrar la brecha. Si no se ha declarado un ganador en una contienda, la AP continúa con su cobertura de cualquier acontecimiento de interés periodístico, como concesiones de candidatos o declaraciones de victoria. Al hacerlo, dejará en claro que la AP aún no declara un ganador y explicará la razón.

Aquí un vistazo a qué esperar en las elecciones en Luisiana:

Día de las elecciones

5 de noviembre.

Hora de cierre de las urnas

9 p.m., hora del este.

Votos del Colegio Electoral para la contienda presidencial

8, otorgados al ganador estatal.

Las principales contiendas

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Robert Kennedy Jr. (independiente) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Jill Stein (Green) vs. Cornell West (Justice for All) y otros cuatro.

Otras contiendas

Cámara de Representantes de Estados Unidos y una medida electoral.

Resultados de contiendas presidenciales pasadas

2020: Trump (R) 58%, Biden (D) 40%. Anuncio del ganador por parte de la AP: martes 3 de noviembre de 2020, 9 p.m., hora del este.

Votantes registrados

3.019.315 (al 1 de octubre de 2024). Alrededor del 38% demócratas, el 35% republicanos y el 28%, otros.

Participación electoral

En las elecciones presidenciales de 2020: 69% de los votantes registrados.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020: alrededor del 46% del total de los votos.

¿Cuánto tarda el conteo de votos?

Primeros votos informados, 3 de noviembre de 2020: 9:06 p.m., hora del este.

Para la medianoche, hora del este: aproximadamente el 88% del total de los votos emitidos se había informado.

La periodista de The Associated Press Rebecca Reynolds contribuyó a este despacho.

