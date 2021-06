Los ocho minutos del cortometraje de Sean Donnelly enfrentando a su madre son incómodos de ver.

A raíz de los disturbios en el Capitolio de EE. UU., los epítetos contra los creyentes de QAnon en el zeitgeist cultural pasaron de la canasta básica de deplorables a insurrectos que derribaban la democracia estadounidense.

Con ese telón de fondo, el director de California enfocó la cámara hacia los esfuerzos para sacar a su madre, Tammy (apellido oculto), de la madriguera en espiral de los plandemicos y caníbales pedófilos.

El resultado es un contraste incómodo entre el intento compasivo de un hijo de desprogramar la creencia sincera de su madre en la "verdad" y la imagen tácita de partidarios de Q grabada a fuego en la psique de los no creyentes por el aparato de medios del país; Racistas, sexistas, homofóbicos, xenófobos, islamofóbicos, lo que sea.

“No creo que mi mamá sea una mala persona. Creo que en realidad es una de las personas más dulces que he conocido, creo que tiene muy buenas intenciones y no creo que esté llena de odio o algo así”, dijo Donnelly.

“Es algo con lo que mucha gente lucha. Tengo muchos amigos cuyos padres se han metido en estas cosas y creo que es difícil para muchas relaciones".

Hablar del cortometraje QAmom: confrontar las teorías de la conspiración de mi madre con Donnelly y Tammy es tan incómodo como ver la película en sí.

En una entrevista con The Independent, la pareja de madre e hijo lidiaron con su relación desde extremos opuestos de un espectro ideológico en un intento serio, aunque incómodo, de llegar a un entendimiento aparentemente imposible.

Tammy, reveló de repente, no sabía que su hijo estaba haciendo una película. Sí, lo hizo, insistió el señor Donnelly. Ella sabía que él iba a hacer un video, pero no este documental, dijo. Dijo que obviamente sabía que la estaban entrevistando en cámara y le dijo que se estaba haciendo una película. No fue un truco o un ataque furtivo.

Esos videos fueron solo para ayudarles a recordar las apuestas, dijo Tammy. Ella no sabía que estaba filmando un documental hasta que vino a cobrar el dinero.

Ese dinero son los $700 que Donnelly ganó en siete apuestas de $100 a que siete predicciones de QAnon no se harían realidad, lo que formó la base de la película que documenta su intento de sacar a su madre del hechizo de las conspiraciones.

La película terminó con la nota esperanzadora de que Tammy puede al menos tener menos confianza en la llamada "verdad", si no está convencida de que son simplemente teorías de conspiraciones.

Dos meses después, ¿funcionó?

"Para mí, no son conspiraciones, son todas la verdad", dijo Tammy. "Quizás le interese saber, ¿sabe de dónde vino la palabra teoría de la conspiración y por qué comenzó?"

Bueno, seguro. O como dice la historia, al menos. Supuestamente fue creado por la CIA para demonizar a cualquiera que mirara demasiado de cerca el asesinato de John F Kennedy en la década de 1960.

Pero eso, como interviene Donnelly, “es una teoría de la conspiración en sí misma. Hay evidencia que se remonta al siglo XIX de las teorías de la conspiración”. Ya en la Guerra de 1812, los partidos republicano federalista y jeffersoniano se involucraron en teorías de conspiración mediante la retórica, si no con ese nombre, como lo trazó el Smithsonian.

Aquí hay un rápido retroceso a las siete teorías de conspiración que aparecen en la película que Tammy apostó que se probaría como cierta para el 1 de abril.

1) Joe Biden no estará en el cargo. 2) Barack Obama, Hilary Clinton, Nancy Pelosi, James Comey “y el resto” serán arrestados. 3) Una estrella de Hollywood como Tom Hanks u Oprah Winfrey será arrestada por pedofilia, adoración satánica y sacrificios. 4) El fraude electoral enorme con las máquinas de Dominion estará 100% probado, sin disputas. 5) El motín del Capitolio del 6 de enero fue definitivamente Antifa y Black Lives Matter y fue arreglado al 100%. 6) FEMA y las fuerzas armadas tienen el control. 7) El Papa será arrestado por ser pedófilo y abusar sexualmente de niños.

Tomó alrededor de cuatro años, o aproximadamente un solo mandato presidencial de Donald J. Trump, para que Tammy pasara de ser una madre suburbana New Agey centrada en la salud que nunca vio las noticias y rara vez siguió la política, para caer por el camino del yoga espiritual en su clic de "amigos de la libertad".

Su primera exposición a QAnon fueron los letreros Q gigantes, los sombreros Q y las camisetas Q en un video de Instagram de un mitin de Trump. Hasta el día de hoy, no cree que siga a QAnon o sus “Q drops”.

"Lo encontré muy patriótico, parecía que era una forma de que los patriotas, los luchadores por la libertad y las personas que luchaban por la Constitución y sus libertades se unieran", dijo Tammy.

"Así que no sigo Q per se, pero algunas de las personas a las que escucho probablemente sigan Q..., mis creencias no están realmente relacionadas con QAnon".

Las personas a las que escucha son podcasters y creadores de contenido que a menudo partieron de carreras anteriores en gobierno, salud, ciencia, biología u otra profesión especializada para difundir perspectivas alternativas a una audiencia sedienta de opiniones fuera de la ortodoxia convencional.

Pero como señala Donnelly, uno de los primeros videos que su madre compartió hace cuatro años fue un Q-drop explícito que repite los mayores éxitos de las teorías de conspiración del mundo, como que el ataque terrorista del 11 de septiembre fue un trabajo interno.

“Yo estaba como, ¿adónde van con esto, hacia dónde se dirige este edificio, luego en la marca de ocho o nueve minutos se fue, 'y la persona que va a arreglarlo todo es Donald Trump'. Y yo estaba como, ¿qué es esto? Luego dijo, QAnon. Esa fue mi presentación, pensé que era la cosa más loca que había visto en mi vida. ¿Qué fue eso?" Dijo el señor Donnelly.

En algún momento, Tammy agregó beber lo que efectivamente es lejía a su régimen de salud de yoga y espiritualidad.

La Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. advierte a los consumidores sobre el peligro de muerte de la solución mineral milagrosa o clorito de sodio en agua destilada. Cuando se "activa" por el ácido cítrico en el jugo de limón o lima según las instrucciones, se convierte en dióxido de cloro, un poderoso agente blanqueador.

Asusta a su hijo.

"Es ilegal en este país, es básicamente lejía, y le dicen a la gente que la beba para curar el COVID, el autismo y todo eso", dijo Donnelly. “Esto es bastante serio. La gente ha muerto por eso. Y mi mamá dice: 'Lo tomo todo el tiempo, siempre que me siento mal'”.

“No es lejía, está a un paso de la lejía”, dijo Tammy, “y en realidad ha curado a mucha gente”.

“Lo he estado bebiendo de forma intermitente durante 30 años, lo tengo en la casa todo el tiempo. Dos o tres veces al año si siento que realmente me estoy enfermando, porque mata todo. Tomo dos o tres gotas como máximo”, agregó.

Tammy no se puede apartar de las creencias firmemente arraigadas, y su insistencia en que habría ganado esas siete apuestas si no fuera por la corrupción de las noticias de los principales medios, como The Independent, que supuestamente protege a los criminales y hace que Joe Biden parezca un santo.

"¿Te imaginas si nuestras fronteras se hubieran visto así cuando Trump era presidente? Cada estación de medios estaría en un lado y luego en el otro. Creo que todas son ciertas, el problema es que Hollywood está dirigido por pedófilos satánicos", dijo Tammy.

Y la película no fue un ejercicio catártico para salvar la división familiar.

“No creo que haya nada al respecto que te acerque. Siento que perdí dinero, me hicieron parecer un extraño teórico de la conspiración. Así que no creo que me retrata muy bien”, añadió.

Pero el punto de Donnelly no era acercarlos más, o burlarse de su madre, o hacerla parecer loca. Espera ayudar a las familias a lidiar con la división interna causada por un movimiento sofisticado que se dirige a diferentes grupos demográficos a través de diferentes vías, ya sean los nerds informáticos de 8chan o las amas de casa de los suburbios.

"Lo veo más como una adicción a las drogas. Es como que mi madre es realmente adicta a estas cosas. A ella realmente le gusta, debe saber la verdad y lo mira todo el tiempo", dijo.

“En cierto modo consiguen que estas personas se enganchen con esto, y de la misma manera que no se debe culpar demasiado a un adicto a las drogas, creo que es como una enfermedad o algo así. Así que supongo que lo pienso de esa manera. Ella está bajo un hechizo y ha caído bajo estas cosas, creo que da miedo y es triste".