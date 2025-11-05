Putin ordena planes para reanudar pruebas nucleares tras comentarios de Trump

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus funcionarios el miércoles presentar planes para una posible reanudación de lpruebas nucleares en respuesta a las declaraciones del presidente Donald Trump la semana pasada, que parecieron sugerir que Estados Unidos reiniciará sus propias pruebas atómicas.

Hablando en una reunión con su Consejo de Seguridad, Putin reafirmó su declaración anterior de que Moscú solo reiniciará las pruebas nucleares si Estados Unidos lo hace primero. Pero dirigió a los ministerios de defensa y relaciones exteriores y a otras agencias gubernamentales a analizar las intenciones de Washington y elaborar propuestas para reanudar las pruebas.

El 30 de octubre, Trump pareció indicar que Estados Unidos reanudará las pruebas de armas nucleares por primera vez en tres décadas, diciendo que sería en una "base igualitaria" con Rusia y China.

Sin embargo, el secretario de Energía norteamericano Chris Wright aclaró el domingo que las pruebas ordenadas por Trump no incluirán explosiones nucleares.

Trump hizo el anuncio en las redes sociales mientras estaba en Corea del Sur, días después de que Putin anunciara pruebas exitosas del misil de crucero y el dron submarino, ambos con capacidad nuclear y propulsión nuclear.

Estados Unidos también ha probado regularmente armas con capacidad nuclear, pero no ha detonado las armas desde 1992. El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que Estados Unidos firmó pero no ratificó, ha sido cumplido desde su adopción por todos los países poseedores de armas nucleares, siendo Corea del Norte la única excepción.

