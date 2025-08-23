Publicaciones en redes sociales exageran el número de no ciudadanos en EEUU por decenas de millones

Después de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves que está revisando las visas válidas de más de 55 millones de personas, los usuarios de las redes sociales comenzaron a usar esta cifra para inflar el número de no ciudadanos que viven en Estados Unidos en decenas de millones.

Las publicaciones afirmaban que estos 55 millones de titulares de visas, además de unas 25 millones o más que viven en el país ilegalmente, significan que de una cuarta a una tercera parte de las personas que viven en Estados Unidos no son ciudadanos estadounidenses. La población total de Estados Unidos es de aproximadamente 342 millones de personas.

Sin embargo, los datos del gobierno contradicen estas cifras, y los expertos señalaron que las estimaciones que se difunden en internet están altamente infladas.

Este es un vistazo más de cerca a los hechos:

AFIRMACIÓN: Aproximadamente entre 70 y 100 millones de personas que viven en Estados Unidos no son ciudadanos estadounidenses.

LOS HECHOS: Esto es falso. Había casi 22 millones de no ciudadanos residiendo en Estados Unidos en 2023, según los últimos datos de la Oficina del Censo. Eso incluye a personas que están en el país tanto legal como ilegalmente.

Los 55 millones de visas, que incluyen visas de turista, no representan a los residentes de Estados Unidos, ya que no todos los que tienen una visa residen en el país. El número de personas en Estados Unidos ilegalmente es de casi 14 millones, según un informe reciente del Centro de Investigación Pew. Trump rutinariamente infla el número de personas que viven en el país ilegalmente, la mayoría de las cuales, según él, ingresaron bajo el gobierno del expresidente Joe Biden, y recientemente mencionó totales de 25 a 30 millones.

“La cifra de 55 millones es el número total de titulares de visas en todo el mundo, no de personas que están actualmente en Estados Unidos”, explicó Aaron Reichlin-Melnick, un investigador principal del American Immigration Council. “La cifra de 25 millones para inmigrantes indocumentados también es completamente falsa”.

Aun así, muchos usuarios de redes sociales exageraron el número de no ciudadanos que viven en Estados Unidos, señalando estas cifras.

Una publicación en la red social X señalaba que “55 millones con visas, decenas de millones de ilegales—cerca de 100 millones son extranjeros”. “Casi una tercera parte de todo el país son extranjeros. Es una completa locura si realmente lo piensas. Estados Unidos no tiene razón ni obligación de tolerar esto. Si Estados Unidos no deporta a las decenas de millones que necesita, dejará de existir como nación”.

En 2024, había 3,6 millones de personas residiendo en Estados Unidos con visas temporales, como diplomáticos, visitantes de intercambio, estudiantes y trabajadores temporales, según el Departamento de Seguridad Nacional. Esto no incluye a las personas con visas de turista. Unos 12,8 millones de personas adicionales eran titulares de tarjetas de residencia.

Los expertos señalaron que las 55 millones de personas con visas estadounidenses incluyen a decenas de millones que tienen visas de turista, que pueden durar hasta 10 años, dependiendo de la nacionalidad de uno. El Departamento de Estado emitió casi 6,5 millones de visas de turista el año pasado.

“Creo que nadie consideraría a un turista que viene a Estados Unidos por una o dos semanas como un residente de Estados Unidos”, dijo Michelle Mittelstadt, portavoz del Instituto de Políticas de Migración.

Un informe del Centro de Investigación Pew publicado el jueves estimó que en 2023 había 14 millones de personas viviendo en Estados Unidos ilegalmente. Otras estimaciones recientes mencionan cifras similares. El Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por restringir la inmigración, encontró que el número era de 14,2 millones en julio. En el extremo inferior, el Centro de Estudios de Migración estimó 12,2 millones a mediados de 2023.

