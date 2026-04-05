Persecuciones policiales dejan 8 muertos en todo EEUU en menos de una semana

Una serie de persecuciones policiales provocaron al menos ocho muertes en Estados Unidos en menos de una semana pese al llamado de algunos expertos en acción policial a frenar las arriesgadas persecuciones de autos a alta velocidad.

En Texas, un hombre que huía de la policía murió el domingo. El viernes en Alabama, cuatro personas murieron cuando un automóvil que era perseguido por un policía estatal se salió de la carretera y chocó contra un árbol. Y en California, tres personas murieron en choques de vehículos durante persecuciones policiales en incidentes separados la última semana.

Los incidentes se encuentran entre los cientos de fatalidades que ocurren durante persecuciones policiales cada año.

En 2023, un informe del Police Executive Research Forum, un grupo nacional de expertos sobre estándares de actuación policial, pidió a la policía frenar las persecuciones de autos a menos que se haya cometido un delito violento y el sospechoso represente una amenaza inminente. El informe señaló un aumento de muertes y un incremento de persecuciones por parte de algunos departamentos de policía, incluidos en Houston y la ciudad de Nueva York.

En Alabama, el conductor intentaba eludir a un agente de la Patrulla de Caminos en una vía rural del condado Pike, en el sureste del estado, cuando ocurrió el choque a última hora de la noche del viernes, señaló en un correo electrónico la portavoz de agencia policial, Amanda Wasden. No hubo otros vehículos involucrados.

El conductor y dos pasajeros, uno de ellos un adolescente de 17 años, no llevaban puesto el cinturón de seguridad y salieron despedidos del sedán. El tercer pasajero no fue expulsado, pero los cuatro fueron declarados muertos en el lugar.

Wasden indicó que el choque estaba bajo investigación y que no había información adicional disponible. En su correo electrónico no precisó qué motivó la persecución.

En Fort Worth, Texas, la policía había estado persiguiendo a un automóvil que circulaba sin las luces encendidas en la Interestatal 35 cuando el vehículo chocó contra varios otros y finalmente se estrelló, matando al conductor, según el Departamento de Policía de Fort Worth.

En el sur de California, el Departamento de Policía de Pomona dijo en un comunicado que sus agentes perseguían el miércoles a un sospechoso de violencia doméstica que huía cuando su automóvil chocó contra otro vehículo, matando a la pareja que iba dentro. A la pareja le faltaban días para el nacimiento de su hijo, según KCBS-TV.

En otro caso, la policía del condado Orange informó que los agentes intentaron detener un camión de mudanzas U-Haul robado antes de que se estrellara contra un SUV, matando a la conductora de la camioneta e hiriendo de gravedad a sus tres pasajeros.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.