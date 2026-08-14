Monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington es vandalizado con burbujas y grafiti

El monumento a los soldados que lucharon en la Segunda Guerra Mundial en el National Mall de Washington, D.C. fue vandalizado el jueves, con burbujas que llenaban una fuente y la frase “manos limpias dinero sucio” escrita con pintura roja.

En un comunicado el jueves por la noche, el Departamento del Interior advirtió: “Nuestra Policía de Parques de Estados Unidos está en el lugar y la investigación continúa. El público debe saber que encontraremos a la persona responsable de este acto repugnante”.

Friends of the National World War II Memorial, una organización sin fines de lucro que ayuda a mantener el sitio, manifestó: “Hay muchos lugares en nuestro país para la expresión, el debate y el desacuerdo. Un monumento nacional que honra a quienes sirvieron y a quienes nunca regresaron a casa jamás debería usarse como lienzo para el vandalismo”.

Por su parte, la organización Veterans of Foreign Wars —una organización que aglutina a veteranos de guerra— calificó el vandalismo como “un acto de profunda falta de respeto, una bofetada en la cara para los veteranos que sirvieron y se sacrificaron, y para las familias que cargaron con ese peso en casa”.

El Monumento Conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial está un poco al este del estanque reflectante del Monumento a Lincoln en el Mall. Después de que un trabajo de reparación fallido previamente este año dejara el estanque con sellador azul descascarado y algas verdes, el presidente Donald Trump atribuyó los problemas al vandalismo, sin aportar pruebas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.