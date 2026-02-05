Los huertos caseros son saludables para las personas y el planeta. Conozca cómo tener el suyo

Si desea comer alimentos saludables, los expertos recomiendan consumir productos locales, orgánicos y de temporada. Esos alimentos también benefician al planeta, ya que dañan menos el suelo y no es necesario traerlos de muy lejos.

No hay nada más local, orgánico y de temporada que un huerto en su propio jardín trasero.

En esta época del año, muchos jardines traseros de Estados Unidos siguen cubiertos de nieve. Pero es el momento perfecto para empezar a planificar un huerto, ya que lo ideal es que tenga los suministros listos para empezar a plantar en cuanto concluya la última helada en su zona.

A continuación presentamos algunos consejos sobre cómo planificar un huerto en su jardín trasero y las razones por las que debería hacerlo.

Las verduras cultivadas en casa generan menos emisiones

Los huertos benefician al ecosistema circundante al añadir diversidad vegetal, especialmente si reemplazan césped o cubren una terraza o patio. También pueden proporcionar plantas con flores para los polinizadores.

Las plantas capturan y almacenan carbono en el suelo, promueven un suelo sano al evitar la compactación, y pueden refrescar el aire en azoteas y patios, según Ellen Comeau, quien preside el consejo asesor de los Maestros Jardineros Voluntarios del Condado Cuyahoga, del programa de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio.

Las frutas y verduras cultivadas en casa generan menos emisiones que las que se compran en tiendas, ya que los productos del supermercado suelen recorrer largas distancias en camiones.

“Existe todo un concepto de alimentos de kilómetro cero, de que no tengo que viajar a ningún lado, excepto a mi jardín trasero, para preparar comida. Eso sin duda ayuda al clima”, expresó Carol Connare, editora del almanaque anual The Old Farmer’s Almanac.

La jardinería tiene beneficios para la salud

Los beneficios que la jardinería proporciona a la salud son multifacéticos: “sociales, emocionales, nutricionales y físicos”, explicó Katherine Alaimo, profesora adjunta de ciencia de la alimentación y nutrición humana en la Universidad Estatal de Michigan.

La jardinería promueve la salud física porque requiere mucho movimiento. Los alimentos se suelen recolectar en su punto óptimo de maduración y se consumen frescos, así que suelen tener más nutrientes que los del supermercado.

Alaimo agregó que la mayoría de los horticultores no usan pesticidas y cultivan sus alimentos de forma orgánica. Y, por supuesto, si usted cultiva más frutas y verduras, consume más productos agrícolas.

“Eso animará a la gente a comer más frutas y verduras, incluso fuera de temporada, cuando no las cultivan. Así, prueban alimentos nuevos y potencialmente desarrollan su creatividad y habilidades culinarias”, señaló.

Alaimo añadió que la jardinería también vincula a las personas con la naturaleza, proporciona un sentido de responsabilidad y de logro, y anima a compartir las cosechas con amigos. Todo eso puede contribuir a reducir el estrés, la presión arterial e incrementar la energía, manifestó.

Elegir el lugar adecuado y elaborar un presupuesto

La luz solar es el factor más importante a la hora de elegir dónde ubicar su huerto. La mayoría de las frutas y verduras necesitan al menos seis horas de luz solar al día. Si tiene pocos lugares soleados, resérvelos para las plantas frutales, ya que las verduras de hoja verde toleran más la sombra.

Tener una fuente de agua cercana también ayuda, ya que obtendrá más alimento con menos esfuerzo si no tiene que cargar baldes de agua por distancias largas.

Si cultiva en el suelo, Comeau recomienda comenzar con un análisis del suelo para determinar su acidez y composición nutricional. Las muestras de suelo, una vez embolsadas o en cajas, generalmente se pueden enviar a la oficina de extensión cooperativa de una universidad. El sitio web del mismo Old Farmer’s Almanac ofrece una lista de oficinas de extensión por estado. Los resultados le darán una idea de qué cultivar y si necesita fertilizantes u otros aditivos.

Si tiene suelo estéril o un patio de concreto, puede comprar o construir cajones de cultivo elevados y tierra. Connare dijo que los cajones de cultivo tienen ventajas, tales como el control del suelo, pero las desventajas incluyen el costo y la probabilidad de compactar la tierra y a la larga tener que reemplazarla.

Después de que encuentre el lugar adecuado, Comeau indicó que el siguiente paso es calcular cuánto va a gastar. Eso determina el tamaño de su huerto, si siembra semillas o plantas muy jóvenes, y cuántos suministros puede permitirse.

Otra inversión importante: cercas para plagas. Eso implica cavar cercas en el suelo para detener a animales excavadores como las marmotas, hacerlas altas para disuadir a los ciervos, o instalar redes para animales trepadores.

Cómo elegir qué cultivar y cuándo empezar

Lo que puede cultivar depende de las especies que se encuentren en su zona de rusticidad (la zona climática de su región y la resistencia de las plantas al frío). Por ejemplo, quienes viven en California pueden cultivar olivos con más facilidad que los habitantes de Ohio.

Connare recomienda averiguar qué plantas les funcionan bien a sus vecinos.

“Ellos podrían decirle: ‘No puedo cultivar un tomate cherokee aquí ni para salvar mi vida, pero estos tomates (de la variedad) tie-dye se dan de maravilla’”, agregó.

Una vez que haya definido qué puede cultivar, elija lo que le resulte atractivo. Kevin Espiritu, fundador de Epic Gardening —marca de jardinería y canal de YouTube—‚ comentó que antes aconsejaba a la gente centrarse en lo que crece más rápido y fácilmente, pero ahora también enfatiza la importancia de elegir lo que le guste comer.

Connare también recomienda añadir flores para atraer polinizadores. Los centros de jardinería locales son una buena fuente de información sobre qué plantas nativas atraen insectos beneficiosos.

Espiritu recomendó averiguar la fecha de la última helada en su zona y planificar en función de ella. Muchas frutas y verduras se plantan mejor después de que haya pasado la amenaza de heladas, pero algunas pueden plantarse antes. Los cultivos de temporada fría, como las verduras de hoja, pueden tolerar temperaturas ligeramente más frías. Las semillas se pueden sembrar en interiores semanas antes de la fecha de la última helada.

Comeau comentó que las etiquetas de los paquetes de semillas suelen incluir instrucciones.

“La etiqueta le dirá cuándo puede empezar (a germinarla) y cuándo se puede sembrar en el suelo. Algunas, obviamente, se siembran directamente en el suelo, y otras se pueden cultivar con anticipación”, explicó.

——-

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe el apoyo económico de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Consulte los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas en AP.org.