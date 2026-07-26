Los ataques aéreos se han pausado y avanzan las conversaciones. Pero ¿pueden frenar Irán y EEUU?

El ejército de Estados Unidos ha pausado sus ataques aéreos contra Irán después de casi dos semanas de bombardeos cada vez más intensos, mientras los esfuerzos diplomáticos avanzan para intentar evitar un regreso a una guerra total.

Pero aún está por ver si Washington y Teherán se encuentran en un punto de inflexión en un conflicto volátil que cumplirá cinco meses el martes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con más ataques y también ha dicho que las conversaciones siguen adelante, todo ello mientras desestima las preocupaciones de que el alza de los precios de la gasolina vinculada a los combates pueda perjudicar a los republicanos en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

A la incertidumbre se suma el impacto de la visita prevista del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Trump la próxima semana en Washington. Israel, que inició la guerra junto con Estados Unidos el 28 de febrero, ha estado notablemente ausente de los renovados ataques estadounidenses tras el cierre de facto por parte de Irán del estrecho de Ormuz, un corredor marítimo vital por el que normalmente fluye el 20% del petróleo mundial.

“Los iraníes entienden que quizá podría empeorar porque Israel podría entrar en el conflicto”, afirmó Michael Singh, director gerente del Washington Institute for Near East Policy. Por otro lado, la falta de participación de Israel hasta ahora “puede indicar a los iraníes que buscamos limitar el conflicto”.

Singh, quien fue director sénior para Oriente Medio en el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de George W. Bush, dijo que era reacio a sacar demasiadas conclusiones de la calma en los combates.

“Si se convierte en una pausa de varios días, eso será algo significativo”, señaló. “Pero es difícil saberlo. ¿Es una pausa operativa? ¿Es una pausa para permitir algún tipo de diplomacia entre bambalinas?”.

Los mediadores continúan sus esfuerzos diplomáticos

Un funcionario regional involucrado en los esfuerzos de mediación dijo que había una diplomacia concertada en marcha y que la pausa en los ataques de Estados Unidos y en los contraataques iraníes contra países vecinos que albergan fuerzas estadounidenses era una “señal positiva que ayuda a sus esfuerzos para desescalar”.

El funcionario indicó que tanto Estados Unidos como Irán quieren volver al acuerdo de alto el fuego provisional y que un compromiso, que se negocia ahora, se centra en que Irán gestione el tránsito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz con menos restricciones para los buques. El funcionario no estaba autorizado a hablar del asunto y habló bajo condición de anonimato.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, confirmó el domingo que Irán y Omán habían celebrado varias rondas de conversaciones técnicas sobre el estrecho en Irán durante el fin de semana. Dijo que, aunque la delegación omaní salió de Teherán el sábado por la tarde, las conversaciones habían avanzado y continuaban.

Irán restringió el paso por la estrecha vía marítima del golfo Pérsico cuando comenzó la guerra al disparar contra petroleros y cargueros. En consecuencia, los precios del petróleo se han disparado durante el conflicto, que ha sido impopular entre muchos estadounidenses y podría dejar vulnerables a algunos legisladores republicanos en noviembre.

Tras la firma de un acuerdo de alto el fuego provisional en junio estalló una disputa por el control del estrecho. Irán exigió que los barcos usaran una ruta cerca de su litoral y dijo que podría cobrar tarifas. Los buques navegaban cada vez más por una ruta meridional a lo largo de la costa de Omán dentro de una operación de vigilancia de Estados Unidos cuando Irán atacó algunas embarcaciones.

Estados Unidos reanudó los ataques contra las defensas costeras de Irán, con el objetivo de mermar la capacidad de Teherán para atacar barcos en el estrecho. Luego, el gobierno de Trump amplió sus objetivos, golpeando puentes e infraestructura en el sur y atacando más profundamente hacia el centro de Irán.

Singh dijo que los ataques parecen ser un intento de empujar a Irán de vuelta a la mesa de negociaciones. Ahora, añadió, “la pregunta sería: ¿Qué tipo de mensajes, si es que hay alguno, está enviando el régimen iraní a través de canales diplomáticos? ¿Han cambiado esos mensajes? ¿Parecen más ansiosos por volver a las conversaciones?”

Entre los desafíos que enfrenta Estados Unidos está el liderazgo fracturado en Irán, donde distintas facciones compiten por el control, dijo Singh, algo a lo que también han apuntado funcionarios del gobierno de Trump. Quienes están al mando en Irán pueden temer que ceder ante Estados Unidos se perciba como debilidad y pueda aflojar su control del poder.

Sea cual sea el caso, tanto Estados Unidos como Irán necesitan que el estrecho se reabra por sus propias razones económicas.

“Pero tienen visiones muy diferentes sobre bajo qué condiciones, bajo el control de quién”, dijo Singh. “Así que tenemos que llegar a algún tipo de equilibrio estable sobre esas cuestiones antes de que se vea un período más largo de calma. Creo que este esfuerzo por negociar con palabras y también por negociar con fuerza va a continuar hasta que alcancemos ese equilibrio”.

Trump hace amenazas, pero también destaca la diplomacia

Pese a la calma en los combates, las tensiones son altas en la región.

Los rebeldes hutíes de Yemen dijeron el sábado que dispararon misiles y drones contra Arabia Saudí en respuesta a ataques aéreos saudíes sobre la estratégica ciudad de Hodeida, en el mar Rojo. Los rebeldes, respaldados por Irán, afirman que han cerrado el estrecho de Bab el-Mandeb, que se ha vuelto aún más vital para las exportaciones de petróleo saudí ante la asfixia del estrecho de Ormuz.

El ejército de Estados Unidos también está haciendo cumplir su bloqueo naval de los puertos iraníes, y dijo que el viernes inutilizó un barco con bandera de Mozambique en el golfo de Omán después de que la embarcación intentara violar el bloqueo e ignorara las advertencias.

Trump también ha mantenido las amenazas contra Irán incluso mientras ponía el foco en la diplomacia. Preguntado el viernes sobre su estrategia de salida, Trump dijo que hay dos maneras.

“Pueden simplemente seguir haciendo exactamente lo que estamos haciendo y desmantelarlos pieza por pieza. Podríamos hacerlo de una manera más rápida, lo cual podríamos hacer”, dijo a los periodistas en la Oficina Oval. “O podemos negociar con ellos, que es lo que también estamos haciendo ahora mismo”.

Aunque Trump dijo que no cree que Irán esté “listo todavía” para llegar a un acuerdo, también sostuvo que “creo que se están poniendo cada vez más serios a medida que pasan los días, quizá por la razón obvia”.

Trump se reunió el viernes con sus principales asesores de seguridad nacional para discutir la situación con Irán y si el gobierno debería mantener el rumbo actual o intensificar los ataques militares, según un funcionario de Estados Unidos que habló bajo condición de anonimato para tratar deliberaciones internas. No se produjeron ataques de Estados Unidos durante la noche en Irán después de 13 noches consecutivas.

Trump insistió el viernes en que “no tiene prisa” por cerrar el asunto debido a las elecciones que se aproximan, en las que los votantes, enojados por los altos precios de los alimentos y la gasolina, podrían sacar a su Partido Republicano del control del Congreso.

“A pesar de lo que todo el mundo dice sobre las elecciones, no tengo prisa”, afirmó. “Tenemos que hacerlo bien. Las elecciones se resuelven solas”.

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Magdy informó desde El Cairo. El periodista de Associated Press Matthew Lee contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.