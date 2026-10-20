La policía de Chicago detiene a un hombre tras disparos fuera de edificio federal; no hay heridos

La policía de Chicago detuvo a un hombre después de que se efectuaron disparos afuera de un edificio federal en el centro de la ciudad a primera hora del martes, informaron las autoridades.

Nadie resultó herido y solo hubo daños menores a propiedad federal, indicó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

La policía y agentes federales acudieron anoche al distrito Loop, en el centro de Chicago, después de que un guardia de seguridad reportó un tirador activo cerca del Edificio Federal Kluczynski.

La torre de oficinas alberga a varias agencias federales, entre ellas el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Administración del Seguro Social y el Departamento de Trabajo. Los senadores federales de Illinois, Dick Durbin y Tammy Duckworth, también tienen oficinas allí, y hay un tribunal federal cerca.

Hasta el momento se desconocía el objetivo del sospechoso. Se observaron agujeros de bala en un edificio de oficinas al otro lado de la calle.

La policía de Chicago informó que recuperó un arma de fuego y que los cargos estaban pendientes. No dieron más información.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.