Kilmar Ábrego García quiere solicitar asilo en EEUU, dicen sus abogados a un juez federal

Kilmar Ábrego García, quien se ha convertido en el rostro de la dura agenda migratoria del presidente Donald Trump, quiere solicitar asilo en Estados Unidos, dijeron sus abogados a un juez federal el miércoles.

Ábrego, de 30 años, fue detenido el lunes en Baltimore por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de salir de una cárcel en Tennessee el viernes. Funcionarios de la administración federal han dicho que él forma parte de la peligrosa pandilla MS-13, una acusación que el hombre de origen salvadoreño niega.