Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Kilmar Ábrego García quiere solicitar asilo en EEUU, dicen sus abogados a un juez federal

Michael Kunzelman,Ben Finley
Miércoles, 27 de agosto de 2025 09:52 EDT
EEUU-DEPORTADO POR ERROR
EEUU-DEPORTADO POR ERROR (AP)

Kilmar Ábrego García, quien se ha convertido en el rostro de la dura agenda migratoria del presidente Donald Trump, quiere solicitar asilo en Estados Unidos, dijeron sus abogados a un juez federal el miércoles.

Ábrego, de 30 años, fue detenido el lunes en Baltimore por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de salir de una cárcel en Tennessee el viernes. Funcionarios de la administración federal han dicho que él forma parte de la peligrosa pandilla MS-13, una acusación que el hombre de origen salvadoreño niega.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in