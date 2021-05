Kendall Jenner responde a los críticos que dicen que su “privilegio” la exime de tener ansiedad

Kendall Jenner se ha abierto sobre sus continuas luchas de salud mental, mientras se dirige a los críticos que afirman que no puede tener ansiedad debido a su privilegio.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians habló sobre su experiencia con la ansiedad durante una nueva serie de videos con Vogue, donde reveló que ha habido momentos en los que siente que necesita ir al hospital porque no puede respirar.

“He tenido momentos en los que siento que necesito que me lleven de urgencia al hospital porque creo que mi corazón está fallando y no puedo respirar y necesito alguien que me ayude”, dijo Jenner. “A veces creo que me estoy muriendo. A veces, partes de mi cuerpo se adormecen”.

"Y puede ser realmente intenso y aterrador".

Durante el video, la joven de 25 años también reconoció que siempre habrá algunas personas que creen que no puede luchar con su salud mental debido a su "estilo de vida privilegiado y sorprendente", y Jenner señaló que eso no significa que ella tampoco tiene días malos.

“Habrá gente que diga: 'Oh, está bien, ¿de qué tiene que preocuparse? ¿Por qué tiene que estar ansiosa?'”, Dijo. “Nunca me sentaré aquí y diré que no soy afortunado. Sé que vivo un estilo de vida increíble y muy privilegiado, soy una chica muy bendecida".

La supermodelo luego señaló su cabeza y agregó: “Todavía tengo uno de estos. Y esa cosa allá arriba a veces, no siempre, no sé, no siempre es feliz y no siempre se conecta".

Jenner concluyó su pensamiento recordando a los críticos que todavía es un "ser humano" y que experimenta las mismas emociones que todos los demás.

“No importa lo que alguien tenga o no tenga, no significa que no tenga sentimientos y emociones de la vida real”, agregó.

Esta no es la primera vez que la estrella de la realidad se ha sincerado sobre su salud mental, ya que previamente reveló que estaba experimentando muchos altibajos durante el encierro.

Hablando con el diseñador de moda Kenneth Cole y la Coalición de Salud Mental en mayo como parte de una iniciativa para combatir el estigma en torno a la salud mental, Jenner dijo que había días en los que experimentaba ansiedad y que sus días malos "no son los mejores".

En ese momento, Jenner dijo que se basó en varias técnicas para calmarse, como leer, meditar o sentarse afuera.

Durante el encierro, ha habido un aumento de la ansiedad y un informe encontró que cuatro de cada 10 adultos en los EE. UU. han informado síntomas de ansiedad o trastorno depresivo.