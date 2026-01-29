Joyas, arte y un tren de juguete encabezan la lista de regalos más caros otorgados a Biden en 2024

Líderes y gobiernos extranjeros dieron regalos valuados en decenas de miles de dólares al expresidente Joe Biden, su esposa, miembros del gabinete de Estados Unidos y otros altos funcionarios durante el último año de su mandato. Los obsequios incluyen una pintura de 19.000 dólares, un collar de 11.000, una pulsera de 5.000 y, en un caso, 15.000 dólares en efectivo, según el más reciente informe del Departamento de Estado.

El informe anual, publicado el jueves en el Registro Federal por la Oficina de Protocolo del departamento, cubre el año natural 2024 y no incluye ningún regalo otorgado al presidente Donald Trump o su gobierno en el primer año del segundo mandato del republicano.

Los empleados federales están obligados a reportar los regalos que reciben de funcionarios extranjeros con un valor de más de 480 dólares. La mayoría de ellos se transfieren a los Archivos Nacionales o a la Administración de Servicios Generales y el destinatario no los conserva, a menos que elija reembolsar al Tesoro por ellos o, en raros casos, los mantengan para uso oficial.

El regalo más caro de Biden: una pintura de 19.000 dólares del presidente de Angola

Biden recibió una pintura en acrílico, titulada “Marimba”, del reconocido artista angoleño Guizef Guilherme, que tenía un valor estimado de 19.000 dólares y fue enviada a los archivos.

Quizás de manera más inusual, Biden recibió un tren de plata de ley valorado en 7.750 dólares del primer ministro indio Narendra Modi y una bicicleta de carretera y dos cajas de dátiles valoradas en 7.089 del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan. El tren y la bicicleta fueron transferidos a los archivos, mientras que los dátiles fueron desechados por el Servicio Secreto, según el informe.

Otros regalos de alto valor otorgados al expresidente incluyen:

— Una escultura de una mujer alada de 3.300 dólares, obsequiada por el primer ministro de Irak

— 3.300 dólares en fotografías y obras de arte del primer ministro de la República Checa

— 3,000 dólares en esculturas, fotografías, carteles y libros del presidente francés Emmanuel Macron

— 2.512 dólares en regalos varios, como gafas de aviador, vino, un libro de cocina, gemelos y un tarro conmemorativo de Nutella de la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

Todos esos artículos fueron enviados a los archivos, con la excepción de los perecederos, que fueron destruidos.

El regalo más caro de Jill Biden: collar de diamantes y perfume valorados en 11.165 dólares del emir de Qatar

La esposa de Biden, la ex primera dama Jill Biden, recibió una botella de perfume Ormonde Jayne y un collar de oro de 18 quilates con diamantes del emir de Qatar y su esposa. El valor combinado del regalo se calculó en 11.165, y en el informe no se desglosa el valor individual de los dos artículos.

La esposa de Biden conservó la botella de perfume después de que el líquido fue desechado, pero el collar fue enviado a los Archivos Nacionales.

Jill Biden también reportó haber recibido una pulsera Dior y un jarrón de Sèvres de Brigitte, la esposa de Macron, en un regalo cuyo valor combinado se calcula en 5.090 dólares. Biden compró la pulsera, pero envió el jarrón a los archivos. En el informe no se menciona el valor individual de los dos artículos.

El regalo más caro de Harris: alfombra, libro y utensilios de cocina valorados en 2.633 dólares de los Emiratos Árabes Unidos

La exvicepresidenta Kamala Harris recibió varios regalos costosos, pero ninguno fue reportado con un valor superior a 2.700 dólares.

El más grande fue una alfombra, utensilios de cocina y un libro, valorados en 2,633 dólares y obsequiados por los Emiratos Árabes Unidos. También recibió:

— Un libro y un reloj del príncipe heredero de Bahréin valorados en 1.775 dólares

— Un cuenco de cerámica de la primera dama de Corea del Sur valorado en 1.440 dólares

— Una pintura del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy valorada en 1.460 dólares.

Todos fueron transferidos a los Archivos Nacionales.

El secretario de Defensa recibió una estatua de bronce de 3,700 dólares, mientras que el jefe de la CIA recibió una silla de montar de 3.000 dólares

El exsecretario de Defensa Lloyd Austin reportó haber recibido varios regalos de alto valor, entre ellos, una estatua de bronce de 3.700 dólares de su homólogo indio, binoculares valorados en 2.950 dólares de su homólogo catarí y una pintura en acuarela de 1.300 dólares del primer ministro de Irak. Todos fueron transferidos a la Administración de Servicios Generales.

En la CIA, el exdirector William Burns reportó haber recibido una silla de montar de 3.000 dólares de un alto funcionario kazajo que fue retenida para uso oficial.

Varios de sus empleados, cuyos nombres no están obligados a aparecer en el documento, reportaron regalos que también fueron conservados para “uso oficial”, entre ellos, 2.390 dólares en entradas para una carrera de Fórmula Uno y un concierto del artista de hip-hop Teddy Swims, así como una caja de puros suecos/cubanos valorada en 543 dólares.

Otro empleado de la CIA reportó haber recibido 15.000 dólares en efectivo de un funcionario gubernamental extranjero no identificado. El dinero fue entregado a la Reserva Federal, según el informe.

El exsecretario de Estado Antony Blinken reportó solo unos cuantos regalos en 2024, ninguno de ellos valorado en más de 800 dólares. Todos fueron enviados a la Administración de Servicios Generales para su posible uso en instalaciones gubernamentales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.