Johnny Depp comparó su matrimonio con Amber Heard con su tensa relación con su madre, y la calificó de un “desfile interminable de insultos”.

Depp hizo la comparación al reanudar su testimonio en su juicio por difamación el miércoles en el condado de Fairfax, Virginia.

Recordó cómo los “insultos degradantes”, ser “reprendido” y “ser ridiculizado” por parte de Heard con frecuencia se convertían en discusiones a gran escala.

“Si hay un diálogo entre dos personas, ambas personas necesitan hablar. Pero no había forma de decir una palabra. Era una especie de desfile interminable de insultos rápidos”, dijo, y agregó que “no se le permitió tener razón y no se le permitió tener una voz”.

“Empiezas a darte cuenta lentamente de que estás en una relación con tu madre, en cierto sentido. Y sé que suena perverso y obtuso, pero el hecho es que algunas personas buscan las debilidades de otras personas”, expresó.

Depp había descrito previamente el maltrato infantil por parte de su madre, Betty Sue, el martes.

Dijo que se basó en su experiencia con su madre cuando trató de disminuir la intensidad de las discusiones con Heard.

“A medida que se intensificó y continuó intensificándose, fui directamente a lo que había aprendido cuando era joven, que era alejarme de la situación para que no pudiera continuar”, aseguró. “Porque hay un límite a lo que tus oídos pueden escuchar y nunca olvidar”.

“La única forma en que podía encontrar algún tipo de paz era alejarme, o tratar de alejarme... hubo momentos en los que me encerraba en lugares a los que ella no podía llegar”.

Durante el testimonio del martes, Depp describió a su madre como “muy impredecible” y dijo que sus pies estaban “en llamas”, pues constantemente la sentía la necesidad de moverse. Dijo que golpeaba a sus hijos, y recordó el temor constante de que “cualquier cosa que tuviera a mano”, ya sea un cenicero, un zapato de tacón alto o un teléfono, podría ser “arrojado contra ti”.

“Tenía la capacidad de ser tan cruel como alguien podría serlo”, confesó. “Era bastante violenta y bastante cruel”.

Dijo que los ataques a menudo surgían de la nada, y aprendió a predecir cuándo Betty Sue estaba a punto de “enfrentarse a una situación en la que se iba a enfadar y alguien la iba a pagar. En general, era yo”.

Depp comenzó su turno en el banquillo de los testigos diciendo que quería limpiar su nombre y exponer la verdad sobre las acusaciones de maltrato de Heard durante su matrimonio.

El actor acusó a Heard de difamarlo en un artículo de opinión de The Washington Post de diciembre de 2018 titulado: “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change.” (“Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura.... eso tiene que cambiar”). Su demanda busca obtener US$50 millones por daños y perjuicios, tanto a su salud mental como a su carrera.

Depp dijo que se sintió expuesto al testificar ya que ha sido una persona privada, pues quiere proteger a sus hijos de las “hordas de paparazzi” y no quería que sus hijos vieran a sus padres como una “novedad”.

“No puedo decir que estoy avergonzado porque sé que estoy haciendo lo correcto”, agregó.

En su artículo de opinión de 2018, Heard escribió que “como muchas mujeres, había sido acosada y agredida sexualmente cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no esperaba que presentar denuncias hiciera justicia. Y yo no me veía como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el maltrato familiar y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz”, agregó en ese momento.

Si bien Depp no se menciona en el artículo, su equipo legal argumenta que contiene una “clara implicación de que el Sr. Depp es un maltratador familiar”, lo que dicen que es “categórica y demostrablemente falso”.

Dirigiéndose directamente al tribunal esta semana, Depp calificó las afirmaciones de Heard como “atroces”, “perturbadoras” y “no basadas en ningún tipo de verdad”.