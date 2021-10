Se ha publicado en línea un video del representante estatal republicano Jim Walsh que muestra cómo su tarjeta de acceso ya no funciona en un área del Capitolio.

Los empleados de la Cámara de Representantes del estado de Washington ahora tienen que mostrar prueba de vacunación para acceder a ciertas instalaciones de la Cámara.

“No puedo entrar en el edificio John L. O'Brien. Normalmente mi tarjeta llave abrirá esta puerta. No es así”, dijo Walsh en un video, que se publicó en las redes sociales el 21 de octubre, mientras probaba su tarjeta de acceso.

"Estoy hablando contigo desde fuera del edificio de oficinas de John L. O'Brien House, en Olympia, porque los miembros han sido dejados fuera de los edificios de oficinas aquí en el Capitolio si no han proporcionado los papeles de su vacuna de covid", dijo. “Y no los he proporcionado".

Walsh dijo a KOMO News que era "perturbador" y afirmó que podría afectar su empleo si no se le permite en su lugar de trabajo. "No puedo hacer las cosas de la gente y no puedo representar de manera efectiva a los electores que me enviaron a Olympia si no puedo entrar al edificio".

La fecha límite para el mandato de vacunas para los trabajadores del estado de Washington pasó el lunes, lo que significa que aquellos en ciertas profesiones no podrían regresar al trabajo sin ser vacunados. Más de mil 800 trabajadores estatales renunciaron, se jubilaron o fueron despedidos debido al mandato.

La política para las instalaciones de la Cámara y el Senado se deja en manos de los líderes dentro de cada cámara. A los miembros de la Cámara no se les impedirá llevar a cabo sus deberes legislativos, pero aquellos que no puedan mostrar prueba de vacunación tendrán que hacerlo de forma remota, explicó la presidenta demócrata de la Cámara, Laurie Jinkins, quien dirige el comité especial de la Cámara.

“Se trata de mantener la seguridad del público”, señaló. “Supongo que, como alguien que ha trabajado en salud pública durante casi 30 años, una cosa que he aprendido es que la ideología no supera a los virus. Las vacunas lo hacen”.

Jinkins explicó que las medidas contra el coronavirus eran temporales y esperaba que el trabajo normal pudiera reanudarse antes del 10 de enero. Bernard Dean, secretario jefe de la Cámara, dijo que el personal estaba al tanto de la nueva política momentánea, que ha estado en el sitio web de la Cámara durante tres semanas.

"En general, esta verificación de vacunación no es obligatoria ni es una condición de empleo para los miembros", declaró Dean al Seattle Times en un correo electrónico. "Ya hemos restablecido el acceso para dos miembros que han presentado la documentación correspondiente desde la fecha límite del lunes y esperamos que muchos más lo hagan en las próximas semanas y meses".

Walsh ha sido franco en su postura contra la vacunación y fue criticado en el verano por llevar una estrella de David amarilla durante una manifestación contra las reglas de las vacunas.

"Es un eco de la historia", escribió Walsh en Facebook sobre el uso de la estrella. "En el contexto actual, todos somos judíos". Desde entonces se ha disculpado por llevar la estrella.

El representante estatal republicano Walsh también habló en Hazardous Liberty! ¡Defiende la Constitución!, manifestación para protestar por la orden de quedarse en casa, en el edificio del Capitolio el 19 de abril de 2020, en Olympia, Washington.

